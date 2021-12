Illa proposa a Elia Tortolero com a portaveu i a Francesc Trillas de secretari d'Economia

Salvador Illa @ep





El primer secretari electe del PSC , Salvador Illa, ha avançat aquest dijous que proposarà al Congrés Extraordinari d'aquest cap de setmana que el professor i doctor en Economia Francesc Trillas continuï com a secretari d'Economia del PSC, i que l'exsenadora Elia Tortolero assumeixi les funcions de portaveu del partit.





Ho ha anunciat en diverses piulades en què també ha destacat que proposarà com a secretari d'Indústria, Energia i Transició Digital a Raúl Blanco.





Illa els ha agraït el seu compromís i ha proclamat que “un finançament just i la prosperitat compartida són clau per a Catalunya”.





"RESPONSABILITAT I IL·LUSIÓ"





Tortolero ha assegurat en un altre tuit que assumeix la proposta de nou càrrec amb "responsabilitat i il·lusió" per treballar amb l'objectiu que els socialistes tornin a governar Catalunya.





L'exsenadora, que ha agraït a Illa la seva confiança, és tinent d'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) i primera secretària del PSC del Bages , Berguedà i Solsonès , i va ser membre del Senat el 2019.





Trillas també ha agraït la confiança a Illa a Twitter, i ha apostat per "un projecte de prosperitat compartida i sostenible que doni a Catalunya el Govern que es mereix".





El responsable d'Economia del PSC és professor al departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i va ser fundador de Federalistes d'Esquerres i membre de la seva Junta entre el 2013 i el 2018, a més de regidor a Barcelona entre el 1991 i 1995.





Illa també proposa que segueixi a la direcció del PSC Raúl Blanco , que és Secretari General d'Indústria i Pime del Govern de Pedro Sánchez i ha estat director de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i gerent d'Estratègia Industrial de la Generalitat.





CONGRÉS EXTRAORDINARI





Els socialistes catalans celebraran aquest cap de setmana el seu Congrés Extraordinari per ratificar Illa com a primer secretari i per escollir la nova direcció, en una trobada que tancarà el president del Govern, Pedro Sánchez.





Illa ja va anunciar aquest dimecres que proposarà que el fins ara primer secretari del PSC i actual ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta , assumeixi la Presidència del partit, i que la presidenta de la diputació de Barcelona i alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín , sigui vicepresidenta.