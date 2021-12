PSOE i Podem rebutgen al Congrés la pretensió ERC de suprimir de les desfilades militars

Desfilada militar @ep





La Comissió de Defensa del Congrés ha rebutjat aquest dijous una proposició no de llei d'ERC que demanava al Govern suprimir les desfilades militars i destinar a polítiques socials les partides del Pressupost del Ministeri de Defensa reservades per a aquest tipus de cerimònies, una iniciativa que no sumat cap suport.





Tant el PSOE i Unides Podemos , com el PP , Vox i Ciutadans , han rebutjat la iniciativa dels independentistes defensant la necessitat de reconèixer la tasca de les Forces Armades.





Els independentistes catalans plantejaven que el Congrés instés el Govern a suprimir les desfilades militars o qualsevol altre acte o cerimònia militar o castrense que suposi "una despesa superflua d'exhibició militar".





També advocaven per eliminar les celebracions públiques de Celebració del Dia de les Forces Armades o aquelles de caràcter privat que impliquin una "despesa extra" al ministeri que ara dirigeix Margarita Robles.





El tercer punt de la iniciativa d'ERC, recollida per Europa Press, apostava per retallar el pressupost del Ministeri de Defensa destinat a aquestes cerimònies i dedicar-lo a partides pressupostàries de polítiques socials.