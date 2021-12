Ferrovial i el comitè del 112 segueixen lluny d'assolir un acord per posar fi a la vaga

@Europa Press





La reunió del dia 13 de desembre, convocada pel Departament de Treball, entre el comitè de vaga del 112 i l'empresa Ferrovial. La reunió va ser demanada per Ferrovial i l'administració està pressionant per poder arribar a un acord. Les converses entre les dues parts continuen actives i van decidir posar sobre la taula les possibles solucions per acabar amb la vaga.





De fet, el Departament de Treball està del costat de l'empresa en el sentit que volen acabar com més aviat millor amb la vaga que hi ha ara mateix en marxa. El sistema del 112 és un servei vital, però els treballadors continuen reclamant millores laborals per poder desenvolupar la feina.





El Departament de Treball continua donant carta blanca a l'empresa per posar les seves condicions, mentre que seguien prement el comitè del 112 per arribar a una solució. A més, els treballadors públics van voler defensar que la pujada del sou del 3% ja era més que suficient i que havien d'estar satisfets.





Segons fonts del comitè, la reunió va ser un nou cas d'ajudes entre Ferrovial i l'administració pública i que estan oprimint la classe treballadora. L'empresa ha enviat una proposta de finalització de vaga a la plantilla que estudia si l'accepta o no i si és un document vàlid per poder negociar.