Espanya aprova la tercera dosi per a més grans de 40 anys

@ep





La ministra de Sanitat, Carolina Darias , ha informat que de moment s'han confirmat per seqüenciació 40 casos de la variant òmicron de la COVID-19 a Espanya.





En la compareixença davant la Comissió de Sanitat i Consum del Congrés dels Diputats, la ministra ha apuntat que hi podria haver certa transmissió comunitària d'aquesta nova variant a Espanya, ja que "prop de la meitat dels casos no s'han pogut vincular amb viatges internacionals".





En qualsevol cas, Darias ha ressaltat que la prevalença d'òmicron a Espanya és "molt baixa", al voltant de l'1% d'acord amb les dades que manegen el Ministeri i les comunitats autònomes. Així, ha detallat que òmicron "podria estar circulant al nostre país", tal com està passant a la majoria de països europeus.





En un informe publicat aquest dimecres, el Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) va advertir que ja hi ha transmissió comunitària d'òmicron a Europa, i espera "un nou i ràpid augment dels casos d'òmicron els propers dos mesos".





De fet, l'organisme europeu apunta que malgrat que Delta "segueix sent actualment la variant més prevalent" , les prediccions dels models, i depenent de l'avantatge de creixement i el nivell d'escapament immunològic, avancen que "és probable que es òmicron converteixi en la variant dominant en els dos primers mesos del 2022".





L'INCREMENT DE CASOS SEGUIRÀ FINS DESPRÉS DE NADAL





La ministra de Sanitat, però, ha estat més cauta. "El període d'alta mobilitat a què ens enfrontarem pel Nadal i òmicron fa molt difícil fer prediccions sobre aquests increments".





" Todo indica que el incremento de casos se va a mantener hasta después de las fiestas, en relación con esta variante ", ha avanzado, en la misma línea que se posicionó el pasado martes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ( CCAES), Fernando Simón.





En aquest context, la ministra ha instat a "gaudir del Nadal amb la major seguretat possible", seguint mesures com l'ús de mascareta a interiors i exteriors quan es produeixin aglomeracions, la distància social i la vacunació, que "segueix sent la clau de l'èxit".





Darias ha recordat que, a més de la COVID-19, l'hivern també és un temps propici per a la grip, per la qual cosa cal tenir el doble de cura. "Estem en un període de l'any en què, a més de la COVID-19, hi ha altres virus respiratoris com la grip que han començat a augmentar la seva circulació. Per tant, hem d'augmentar la cultura de la cura per evitar un increment d'hospitalització i d'UCI que pogués generar una pressió suplementària als nostres hospitals", ha sostingut.





Darias ha atribuït a l'"alta cobertura de vacunació" que l'increment dels casos des de fa unes setmanes sigui "més lent i progressiu que a onades prèvies". "La gravetat és també significativament menor que en les anteriors. L'ocupació de llits hospitalaris i d'UCI són tres vegades menors i la de morts gairebé deu vegades menor. La situació és menys desfavorable que en altres onades prèvies i té la seva raó de ser a l'alta cobertura vacunal", ha dit.