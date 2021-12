Amb la baixa de Castells ja són 10 els ministres que han sortit del Govern de Sánchez

Tots els ministres després de la remodelació del Govern @ep





La dimissió anunciada avui del ministre d'Universitats, Miguel Castells , suposa la desena sortida de ministres del Govern de Pedro Sánchez al llarg d'aquesta Legislatura, dos del soci de coalició, Unidas Podemos, i la resta del PSOE.





Miguel Castells, que era l'únic ministre dels 'comuns', ha estat l'últim a sortir de l'Executiu i serà substituït per l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona al Govern d'Ada Colau, Joan Subirats. Les raons al·legades pel fins avui ministre d'Universitats, de 79 anys, han estat "personals" i relatives a "motius de salut".





El primer a abandonar el Govern de Pedro Sánchez va ser el ministre de Sanitat, Salvador Illa , que va deixar l'Executiu el 27 de gener del 2021 per concórrer com a cap de llista pel PSC a les eleccions catalanes del 14 de febrer, que va guanyar, encara que no va poder governar pel pacte d?ERC amb Junts. El va substituir a Sanitat l'actual ministra Carolina Darias.





Dos mesos després sortia també del Govern el vicepresident segon i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias , el 31 de març del 2021, i ho va fer amb el propòsit de concórrer a les eleccions a la comunitat de Madrid que es van celebrar al maig aquest any per la coalició Unides Podem. Després dels mals resultats aconseguits en aquests comicis, Iglesias també va deixar la secretaria general del seu partit.





Aquest va ser el primer relleu al?Executiu d?un ministre d?Unides Podem. El va substituir com a vicepresidenta tercera, en aquell moment, la ministra de Treball, Yolanda Díaz , que després pujaria a vicepresidenta segona en la remodelació del juliol. Ione Belarra va assumir la cartera ministerial de Drets Socials que també deixava vacant Iglesias.





La resta dels membres que han abandonat l'Executiu de Pedro Sánchez ho van fer el juliol passat durant la remodelació que va dur a terme el president del Govern i que va suposar una profunda revolució amb els ascensos de Nadia Calviño a vicepresidenta primera i de Félix Bolaños a ministre de la Presidència i la sortida de fins a aquest moment el cap de Gabinet, I van Redondo .





Així, el 10 de juliol passat, van sortir del gabinet ministerial la vicepresidenta primera Carmen Calvo ; la ministra d'Afers Estrangers, Arantza González Laya ; el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo ; el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos ; la ministra d'Educació, Isabel Celaá ; el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Martínez Uribes i el de Ciència i Innovació, Pedro Duque .





La sortida de Carmen Calvo va suposar l'ascens a vicepresidenta primera de Nadia Calviño i, per tant, el de Yolanda Díaz a la vicepresidència segona i el de Teresa Ribera , a vicepresidenta tercera, quedant suprimida la vicepresidència quarta que ocupava la també ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.





José Manuel Albares va substituir a González Laya ; Pilar Llop a Juan Carlos Campo , a Justícia, després que aquest portés els indults parcials dels condemnats per l'1-O al Consell de Ministres; Pilar Alegría es feia amb el Ministeri d'Educació que fins aquell moment havia dirigit Isabel Celaá ; Raquel Sánchez va substituir el Ministre de Transports; a Uribes el va substituir Miquel Iceta a Cultura; ia aquest, Isabel Rodríguez , a Política Territorial, assumint també la Portavocia del Govern que havia exercit fins aquell moment la ministra d'Hisenda i la cartera de Pedro Duque , Ciència i Innovació, la va assumir Diana Morant .