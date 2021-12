Yolanda Ramos, sobre Verónica Forqué: "A ningú no li importa la teva ànima trencada fins que et mors"

Yolanda Ramos @ep





La tràgica mort de Verónica Forqué dilluns passat al seu domicili en no poder superar una forta depressió que travessava fa algun temps ha posat el focus en la importància de reconèixer i tractar les malalties mentals per part de les autoritats sanitàries i de la societat, que encara estigmatitza aquest tipus de trastorns que encara massa persones pateixen en silenci.





L'artista Yolanda Ramos ha anat encara més enllà, titllant d'"accident laboral" la mort de Verónica ja que, com reflexionava a les seves xarxes socials després de saber la fatal notícia: "als actors moltes vegades ens mata l'eina que ens dóna de menjar, l'eina imprescindible amb què treballem com qualsevol obrer, aquesta eina és la sensibilitat. Aquesta eina com a un pobre paleta sense casc es converteix en dues plaques de ferro que ens cauen a sobre i ens maten. Estimada Verónica tu mort ha estat un accident laboral i la teva eina de treball la teva sensibilitat".





Unes paraules que ràpidament es van tornar virals i sobre les quals Yolanda ha parlat a l'estrena del seu nou projecte professional, el reality d'Amazon Prime Vídeo 'Celebrity Bake Off España'. "M'alegro molt que s'hagi comentat perquè ho vaig fer des del cor perquè crec que és així", ha assenyalat, destacant la importància de donar visibilitat a la salut mental "per a tots", no només per als actors: "Ho estem passant molt malament tots. Arran del Covid s'ha agreujat el que teníem, però portem una vida molt estressada tots”.





Molt crítica amb les institucions públiques i la seva poca inversió en la salut mental, Yolanda es lamenta que "com que l'ànima no té ossos ni cartílags i pot seguir anant a treballar amb l' ànima trencada no importa a ningú fins que et moris".





Fent gala de la seva sinceritat ara que tothom destaca el permanent somriure que lluïa Verónica Forqué, l'actriu es desmarca assegurant que “jo no la veia somrient tant”. "Qualsevol persona que sàpiga una mica i que sigui una mica empàtica s'adona que ella a més ho havia verbalitzat. Hem de ser menys catets i més responsables amb el del costat", ha demanat.





Molt amiga de Rocío Carrasco, Yolanda ha posat la filla de Rocío Jurado com a exemple de com superar una depressió: “està fenomenal, Rocío ha demanat ajuda de professionals i està fenomenal que és el que hem de fer tots. Jo l'admiro molt per la força que ha tingut i em sembla meravellós el que fa”, ha afirmat.