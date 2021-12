Hisenda 'guanya' 157 milions amb la Loteria de Nadal quan es reparteixen els tres primers premis

Loteria / Europapress





Hisenda podrà 'guanyar' aquest any 156,5 milions d'euros amb la Loteria de Nadal si es reparteixen els tres primers premis, segons els càlculs dels tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) .





En el cas que es venguessin tots els dècims premiats, l'Administració pública recaptaria 123,8 milions del 'Gordo', 29,2 milions més del segon premi i 3,4 milions del tercer premi.





El primer premi ascendeix a 400.000 euros per cada dècim, dels quals 72.000 euros són de retencions al gravamen de loteries. Tenint en compte que hi ha 172 sèries, la recaptació tributària pujaria fins a 123,8 milions d'euros.





Per la seva banda, al segon i tercer premi (premiats amb 125.000 i 50.000 euros, respectivament) les retencions pugen fins a 17.000 i 2.000 euros per desè guanyador, respectivament.





D'aquesta manera, "l'esquena" per a les arques públiques es manté des que el mínim exempt de tributació es va incrementar l'1 de gener del passat any 2020 fins als 40.000 euros des dels 20.000 euros exempts el 2019.





Així mateix, els tècnics d'Hisenda adverteixen que, pel que fa al tipus de contractes d'assegurança que "et retorna els impostos de la loteria", el cobrament de la indemnització equivalent a l'impost retingut està sotmès a gravamen com a increment de patrimoni. afortunats amb algun desè guanyador "haurien d'incloure'l a la seva declaració de la renda corresponent a l'any en què la percebin, juntament amb la resta dels seus rendiments sotmesos a l'escala general".





D'altra banda, malgrat que els premis subjectes al gravamen de loteries van disminuir només un 3,5% el 2020, a Gestha el sorprèn que la crisi del coronavirus també hagi afectat els premis rebuts per les fundacions, associacions i entitats sense finalitats lucre, principalment del sorteig de Nadal, els quals van baixar un 78% respecte al 2019, fins als 94,5 milions obtinguts als tres primers premis.





Aquesta pèrdua de 337 milions en premis de les entitats jurídiques va ser compensada amb l'augment de 275 milions en premis que van guanyar les famílies , cosa que segons el parer de Gestha anuncia una tornada a la normalitat i un reflex que “els premis els cobren les persones , no les empreses".





En aquest sentit, els tècnics d'Hisenda recorden que des que el 2017 es disparés el cobrament de premis per part de companyies, van insistir a modificar la llei per evitar que les empreses i entitats en pèrdues o parcialment exemptes no tributin i obtinguin la devolució de la retenció del 20%.





Segons Gestha, es va fer un primer pas "decisiu" amb la llei de prevenció del frau que ha establert una disposició legal perquè la Societat Estatal Loteries i Apostes de l'Estat i l'ONCE informin mensualment l'AEAT dels premis pagats i identifiqui al perceptor i al seu representant legal, la data de celebració del sorteig o aposta, la data de pagament del premi i la forma de pagament.





Segons càlculs dels tècnics d'Hisenda, fins a l'octubre d'aquest any les entitats jurídiques haurien guanyat 3,8 milions en premis de Loteries de més de 40.000 euros cadascun, xifra molt allunyada dels 340 milions aconseguits durant el mateix període del 2020.





"PREMIS SOSPITOSOS"





Els tècnics segueixen reclamant a l'AEAT que els permeti obrir un programa de recerca tributària i de blanqueig de capitals a les fundacions, associacions i altres entitats sense ànim de lucre que acumulen el 98,2% dels 714 milions en premis obtinguts per les persones jurídiques des del 2017, així com les persones que van guanyar grans premis en diferents sorteigs, abans que prescrigui la possibilitat d'investigar els fraus que es podrien haver comès.





En el marc de la reforma tributària del proper any, els tècnics d'Hisenda demanen al Govern que reposi el mínim exempt dels premis de Loteries, ONCE i Creu Roja als primers 2.500 euros, ja que consideren que així es desincentivaria el joc, a més que no veuen cap justificació tributària perquè no tributi un guany de l'atzar de 40.000 euros, i en canvi tributi una prestació per desocupació o una subvenció de 1.000 euros.





Per a Gestha els premis no tenen cap impacte a l'IRPF dels premiats, que només afegeixen a la seva declaració els rendiments que els generi els diners aconseguits, com els interessos bancaris. De fet, no els afecten per demanar beques, prestacions d'assistència o altres ajuts públics que depenguin dels ingressos i no del patrimoni, ja que la quantia del premi no s'inclou a la base de l'IRPF, encara que sí que caldria incloure'l a l'Impost sobre Patrimoni si aconseguix el mínim autonòmic per presentar-lo.





Els tècnics han insistit que per acabar amb el frau fiscal no cal augmentar les exempcions i abaixar els impostos, sinó combatre l'elusió mitjançant més competències i responsabilitats dels tècnics d'Hisenda per millorar el control i la recaptació.