Un 162% creix el lliurament d'aliments frescos a persones vulnerables de Barcelona

Banc d'aliments @ep





El lliurament d' aliments frescos a persones vulnerables va créixer un 162% el 2020 respecte a l'any anterior, cosa que representa un total de 104.608 persones ateses, segons un informe que ha presentat aquest dijous l''Acord Ciutadà per a una Barcelona inclusiva' que, per primera vegada, inclou les dades d'ajuts alimentaris de l'Ajuntament i les entitats socials de la ciutat.





En un comunicat, el consistori ha explicat que l'informe 'La crisi alimentària i la resposta de la Ciutat de Barcelona' ha estat elaborat en el marc de l''Acord Ciutadà per a una Barcelona inclusiva' per la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada ( (XDAA), integrada per 15 entitats socials, altres agents i l'Ajuntament de Barcelona.





El document analitza la situació de l'economia de les famílies, les mesures adaptatives preses durant els primers mesos de la crisi sanitària, el model de resposta social que es tenia el 2019 i les respostes coordinades per a la gestió i el tractament dels aliments.





Entre les dades de l'informe figura que les ajudes monetàries -- representades per beques menjador i targetes moneder - va augmentar un 81%, cosa que es tradueix en 95.543 persones beneficiàries.





Com a suma final, tenint en compte tant els ajuts en espècie com els ajuts monetaris, s'estima que es va donar cobertura a 195.272 persones.





L'informe conclou que durant els anys 2021-2022 s'han de mantenir els ajuts per no provocar un desequilibri i qualificar l'oferta d'aliments i millorar-ne la qualitat segons les recomanacions del model col·laboratiu per garantir el dret a l'alimentació adequada a la ciutat.