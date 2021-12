El TSJC augmenta de 9 a 12 anys la condemna a un home per agressió sexual a la seva neboda

TSJC / Europapress





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat el recurs de l'acusació particular i ha elevat la condemna de 9 a 12 anys de presó imposada per l'Audiència de Lleida a un home per un delicte continuat d'agressió sexual a la neboda quan ella era menor.





La sentència de TSJC, considera provats els fets a la sentència apel·lada, desestima el recurs de la defensa, estima el de la víctima i eleva la indemnització de 20.000 a 80.000 euros.





La sentència de l'Audiència Provincial va considerar que les agressions van començar el 2013, quan ella tenia 11 anys, i van continuar fins que en va tenir 16, i van tenir lloc a casa de l'acusat de Barcelona i a la vivenda de la nena a Lleida.