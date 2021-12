Els grans bancs desaconsellen els sopars nadalencs entre empleats per evitar contagis de Covid

EuropaPress





La gran banca espanyola ha reforçat algunes de les mesures destinades a evitar contagis de la Covid-19 a causa de l'arribada de la variant òmicron, entre les quals s'inclouen la recomanació a les seves plantilles de no celebrar sopars de Nadal entre els equips o l'ús de la mascareta en tot moment als seus edificis corporatius.





Així, CaixaBank ha desaconsellat els actes de celebració tradicionals del Nadal entre empleats i ha apostat per l'ús d'eines telemàtiques per fer reunions. Igualment, un cop hagin finalitzat les festes nadalenques, farà un cribatge massiu entre els seus treballadors amb proves d'antígens, tal com han afirmat fonts del banc.





Banco Santander ha fet obligatori l'ús de la màscara mentre s'està assegut al lloc de treball a l'interior dels seus edificis corporatius encara que es pugui mantenir la distància de seguretat, segons han informat fonts properes a l'entitat. Així mateix, ha recomanat als seus treballadors posposar qualsevol activitat en grup fins que es redueixi el nivell de risc de contagi, cosa que inclou les celebracions per Nadal.





Per part seva, BBVA també ha desaconsellat les celebracions nadalenques entre empleats i, des d'aquest dijous, està recomanant fer la jornada laboral de manera contínua amb l'objectiu de minimitzar l'ús dels menjadors als seus edificis corporatius, segons fonts de l'entitat.





Per als seus centres corporatius, Banc Sabadell està recomanant el teletreball des del 7 de desembre fins, previsiblement, el 31 de gener, i ha recordat mesures com l'ús de la màscara, mantenir la distància de seguretat i la celebració de reunions per videoconferència per a la seva xarxa d'oficines.





A més, ha indicat que compta amb altres opcions, com ara restriccions d'aforament, que es podrien aplicar en funció de les indicacions que donin les autoritats sanitàries, segons fonts de l'entitat.





AUGMENT DE CONTAGIS





Aquest dijous, la ministra de Sanitat, Carolina Darias , ha informat que, de moment, s'han confirmat per seqüenciació 40 casos de la variant òmicron de la Covid-19 a Espanya.





Darias ha indicat, tot i això, que l'increment de casos "es mantindrà fins després de les festes, en relació amb aquesta variant".





Les últimes dades aportades per les comunitats autònomes recullen 27.140 nous casos de Covid-19 fins ahir, 15 de desembre. D'aquesta manera, la xifra total de contagis a Espanya pujava a 5.393.268 des de l'inici de la pandèmia, segons les estadístiques oficials.





La incidència acumulada a 14 dies per 100.000 habitants es va situar en 441,69, davant de 412,26 de dimarts passat.