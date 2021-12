Mor la vídua de Pinochet, Lucía Hiriart, als 99 anys

Lucía Hiriart amb Augusto Pinochet / wikipedia





Aquest dijous s'ha confirmat la mort de Lucía Hiriart , vídua de l' August Pinochet . De família de classe alta, es va casar el 1943 amb el dictador, que llavors era subtinent d'Exèrcit. Van tenir cinc fills.





Va ser una figura polèmica per la influència que va exercir sobre el seu marit en la decisió del cop d'Estat de l'11 de setembre de 1973 , segons declaracions del propi general.





Va prendre moltes decisions que van influenciar Pinochet, com la destitució del canceller Hernán Cubillos després d'un frustrat viatge de Pinochet a les Filipines o l'extensió temporal del càrrec de Manuel Contreras com a director de la Direcció d'Intel·ligència Nacional (DINA).





La seva mort va produir a causa de complicacions de salut producte per la seva edat avançada. Els familiars no han donat informació, de moment, sobre on se celebrarà el funeral.