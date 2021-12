El Govern anuncia una "ofensiva legislativa per blindar" la immersió lingüística

El secretari general del Departament de la Vicepresidència, Ricard Font; el conseller dEducació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès /@EP







El Govern de la Generalitat ha anunciat una "ofensiva legislativa per blindar" la immersió lingüística a l'escola catalana i ha ordenat al cos d'inspectors educatius que intensifiqui la supervisió del compliment dels projectes lingüístics dels centres.





Ho ha dit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una declaració institucional aquest dijous després de la segona cimera extraordinària al Palau de la Generalitat de resposta a la decisió del Tribunal Suprem (TS) que va fixar un 25% de castellà.





Aragonès ha afegit que la Conselleria d'Educació incrementarà en 35 el nombre de docents a les aules en què s'apliqui un 25% d'educació en castellà després de sentència judicial, per preservar el projecte lingüístic del centre.





Després, en declaracions als periodistes, el conseller d´Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha assegurat que durant els propers mesos es concretarà quina forma jurídica adquireix aquesta modificació.





CONSENS PER ELABORAR LA LLEI





Ha sostingut que es farà en consens amb partits i entitats i es consultarà "lingüistes de referència" en un context d'auge de l'aprenentatge per competències.







Gonzàlez-Cambray ha assegurat que els centres on s'apliqui aquest reforç docent podran decidir com s'organitzen per aprofitar aquest increment.





Els reforços són de 35 docents perquè és el nombre d'aules en què actualment hi ha una ordre judicial d'aplicar el 25% d'ensenyament en castellà, si bé estan pendents d'un recurs d'apel·lació per part de la Conselleria.





"Tot atac a la llengua i les eines que garanteixen el seu progrés és un atac als pilars de la convivència. No només ens juguem el futur de la llengua sinó que ens juguem una idea comuna de país i el futur de Catalunya tal com la hem entès fins ara”, ha afirmat el president de la Generalitat.





Els inspectors vigilaran que el que està establert al projecte lingüístic de cada centre "sigui el que passa dins de les aules", ha concretat Aragonès.