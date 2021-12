Les diferències entre els líders frustren una posició comuna sobre mesures per als preus de la llum

El president del Consell Europeu, Charles Michel. - Dario Pignatelli/European Counci / DPA - @EP







La cimera de caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea ha acabat la mitjanit d'aquest divendres sense acord sobre les mesures necessàries per afrontar la volatilitat dels preus de la llum, com, per exemple, les compres conjuntes de gas que reclama Espanya, en constatar després de més de deu hores de debat que les diferències en matèria energètica bloquejaven l'entesa.







"No tenim un text de conclusions, però estem d'acord a dir que hem de seguir de prop l'evolució dels preus", ha dit en una roda de premsa el canceller alemany, Olaf Scholz, en una roda de premsa acompanyat pel president de França, Emmanuel Macron, al final del Consell Europeu.





En el marc de l'anàlisi sobre la situació del mercat de l'energia, els esborranys que van circular durant la jornada apuntaven la disposició dels Vint-i-set a examinar la proposta de Brussel·les de permetre un mecanisme voluntari de compres conjuntes de gas en casos d'emergència energètica.





Espanya, que defensa els avantatges d'aquest tipus de compres també en cas d'augments dràstics de preus, va intentar que el text reforcés el llenguatge per reflectir la "gravetat" de la situació i que quedés clar que el debat continuaria al proper cim, segons fonts diplomàtiques.





Tot i això, la discussió a dels Vint-i-set es va encallar per les diferències entre les posicions dels socis sobre com aturar la crisi energètica, en especial, segons altres fonts, pel bloqueig de Polònia i República Txeca de qualsevol text que no plantegés una reforma completa del mercat de carboni (ETS).