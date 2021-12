Surten a la llum 1.500 documents secrets sobre l'assassinat de Kennedy

John Fitzgerald Kennedy, conegut com John F. Kennedy, va ser el 35º president dels Estats Units i va morir assassinat el 22 de novembre de 1963. Ara els Estats Units han fet públics 1.491 documents en què es pot llegir informació inèdita sobre els fets. I encara que no els aclareixen, sí que revelen informació impactant.





John F. Kennedy i Jackie Onassis /@EP







Per començar, segons aquest informe hi havia trucades anònimes a l'estació de la CIA a Canberra, Austràlia. Una es va produir el 24 de novembre del 1963, només dos dies després de l'assassinat del president, i una altra el 15 d'octubre de l'any anterior. Doncs segons aquest document que acaba de sortir a la llum, la persona que va trucar a l'octubre va assegurar que "els països d'acer" van pagar 100.000 dòlars per assassinar Kennedy.





I és que encara que oficialment va ser Lee Harvey Oswald, exmarine nord-americà, qui va assassinar Kennedy, hi ha moltes persones que no s'ho acaben de creure i relacionen la seva mort amb els activistes anticubans, membres de la intel·ligència nord-americana, els seus rivals polítics etc.





En aquesta línia, una altra de les coses que recullen aquests documents és que Oswald va aparèixer per primera vegada al radar dels EUA durant una operació tècnica a Ciutat de Mèxic el 9 d'octubre de 1963. Durant el mes previ a aquell dia va intentar aconseguir una visa a Cuba i allà presumptament va esperar que el recollís l'URSS. Després, el 3 d'octubre, va viatjar als Estats Units.





Així, en relació amb això, als informes es vincula Fidel Castro amb la mort de Kennedy perquè havia pronunciat frases com "els líders nord-americans estarien en perill si ajudessin en qualsevol intent d'acabar amb el lideratge cubà", recollides en un article de Associated Press del 9 de setembre de 1963, després que Kennedy intentés enderrocar-lo. Així, hi ha la possibilitat que Oswald recordés aquestes paraules o que fos manat per ell.







Finalment, una altra cosa sorprenent és que el Comitè Selecte d'Assassinats de la Cambra de Representants va demanar més informació sobre 43 persones suposadament vinculades amb la mort de Kennedy; entre elles la dona d'Oswald. Però a més, les autoritats van seguir una infinitat de pistes, entre elles la de la màfia italiana o els comunistes africans.