Sánchez descarta que Espanya demani PCR per a viatgers vacunats de la UE

El president del Govern, Pedro Sánchez /@EP





El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha insistit aquest divendres que la millor manera de fer front a la pandèmia és coordinant mesures entre Estats membre alhora que ha descartat demanar una PCR negativa per a viatgers de la Unió Europea (UE) que ja s'han vacunat, com fan altres països després de comprovar l'augment de casos també entre vacunats.





L'important, ha dit Sánchez des de Brussel·les al final del Consell Europeu, és que "totes les decisions siguin el més coordinades possible" ja que "el risc més gran podria ser fraccionar el mercat comú", descartant amb això imposar l'obligació d'una PCR negativa per als europeus que vulguin entrar a Espanya, com sí que han fet altres països com Portugal o Itàlia.





Espanya, ha insistit, seguirà treballant "perquè les decisions es prenguin en comú amb la resta d'Estats membre" i sempre basant-se en criteris científics, si bé ha evitat criticar obertament els Estats membre que han actuat de forma unilateral en aquesta matèria.





Dit això, ha incidit que ara els científics el que recomanen és una tercera dosi per fer front a la variant òmicron, aprofitant per animar els espanyols més grans de 40 anys a posar-se aquesta nova dosi igual que ja ho estan fent altres grups d'edat, amb una taxa de vacunació molt elevada.





Així mateix, també ha animat els pares amb fills entre els 5 i els 11 anys que els vacunin, incidint que precisament era en aquest grup en què s'estava constatant una major incidència en les últimes setmanes.





D'altra banda, Sánchez ha defensat que Espanya està millor preparada "que fa un any per poder afrontar el Nadal", recordant que Araceli es va convertir el 27 de desembre a la primera espanyola a ser vacunada i ara gairebé el 90 per cent de la població en edat de vacunació, ja s'ha immunitzat.





Això no vol dir, ha afegit, que calgui "abaixar la guàrdia" o creuar-se de braços, insistint que el que val és la ciència, la vacunació i la mascareta, així com la "màxima coordinació tant a nivell estatal com autonòmic".





"El més important ara és que tots ens vacunem, que rebem la nostra dosi i que els que tenim fills i filles d'entre 5 i 11 anys ens animen a vacunar els nostres fills perquè es protegiran i ens protegiran", ha resumit.





"És una cosa objectiva", ha dit, que ara hi ha "millors instruments i més eficaços" i sobre aquesta base hi ha "més garanties per poder superar la pandèmia".