Ferit greu un home en un incendi que ha cremat una casa completa a Alp

Un incendi a la Molina /@bomberscat





Un incendi ha cremat totalment un habitatge del carrer del Sitjar, a la Molina (població d'Alp) durant la matinada d'aquest divendres. Així ho han explicat els Bombers de la Generalitat en una tweet recollit per Catalunyapress, en què també han informat que han desplaçat fins al lloc dels fets vuit dotacions.





El foc s'ha iniciat cap a la 01.14 de la matinada d'aquest divendres, moment en què els bombers han rebut l'avís. Tal com hem dit, ha cremat una casa sencera i a més s'ha propagat cap a la teulada de la casa del costat. No ha estat fins a les 05.09 hores quan s'ha donat per controlat l'incendi.





A causa del mateix, tres persones han hagut de ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques, segons han comunicat a les xarxes socials. Un home ha hagut de ser trasllat a l'Hospital de la Cerdanya en estat greu. D'altra banda, dues dones han rebut l'alta mèdica al mateix lloc dels fets.