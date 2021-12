VÍDEO: Una noia guanya 44.000 euros setmanals per vendre els seus pets en bots

@stepankamatto









Fa poc coneixíem una història succeïda a Andorra: s'havia generat una batalla campal arran d'un pet. Doncs ara un altre pet, o uns quants pets, són els protagonistes d'una història molt més sorprenent: una influencer guanya 50.000 dòlars (o 44.000 euros) en una setmana venent les seves flatulències dins de petits pots.





Stephanie Matto, una jove de la República Txeca, es va fer famosa en participar en un programa d'Austràlia. Ara té més de 274.000 seguidors a Instagram i els ha aprofitat per iniciar un negoci sorprenent. Ven els seus pets ficats en flascons i els acompanya amb uns pètals de rosa perquè, segons ella, l'olor es conservi durant més temps.





Tal com ella mateixa ha explicat, porta una dieta cuidada no per tenir una millor salut sinó per llençar-se un major nombre de pets. Per això, menja fesols, muffins de proteïnes, batuts, ous i iogurts durant l'esmorzar.





Quan les ventositats apareixen, les fica dins d'un pot, afegeix el pètal de rosa i tanca la tapa. Després d'això, escriu una nota personalitzada per a cada client i els hi envia la seva nova adquisició a la qual ha posat un valor de gairebé mil dòlars.