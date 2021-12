Prop del 20% dels casos de Covid-19 a Catalunya són de la variant òmicron

Una sanitària comprova el resultat d'un test d'antígens /@EP





El conseller de Salut de la Generalitat ha explicat aquest divendres que les dades preliminars indiquen que prop d'un 20% de les mostres de Covid-19 que han seqüenciat als laboratoris catalans corresponen a la variant òmicron del virus, informa en un comunicat.





El departament ha instat la població a reforçar les mesures de protecció com la higiene de mans, la distància social, l'ús de mascareta i la ventilació, així com la vacunació entre les persones que no han rebut cap dosi.





Aquesta tarda es reunirà el Comitè Científic Assessor del Covid-19 per analitzar la situació epidemiològica actual i també per elaborar un document amb recomanacions que lliuraran al Govern en què reclamen més restriccions, com va informar dijous la presidenta, Magda Campins.