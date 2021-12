Illa situa Pedret de secretari de Millora d'Autogovern i Parlon al capdavant de Seguretat

@EP





El primer secretari electe del PSC, Salvador Illa, proposarà al Congrés Extraordinari d'aquest cap de setmana que el secretari primer de la Mesa del Parlament, Ferran Pedret, dirigeixi una nova Secretaria de Millora de l'Autogovern, i que l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, sigui secretària de Polítiques de Seguretat.





"Catalunya ha d'avançar en dos àmbits essencials: l'autogovern i la seguretat", ha defensat Illa en un apunt a Instagram recollit per Europa Press aquest divendres.





Així, Illa proposarà als delegats socialistes al Congrés Extraordinari crear aquesta nova Secretaria de Millora de l'Autogovern, i ha agraït a Pedret ia Parlon --que ja formen part de l'Executiva-- el seu "compromís" al projecte socialista.





A l'Executiva a renovar, Parlon és secretària nacional per als Objectius de Desenvolupament Sostenible, i Pedret és secretari de Moviments Socials i Memòria, i fonts socialistes han assenyalat que les dues carteres són noves, ja que fins ara Seguretat s'incloïa a la de Salut i Seguretat.





El PSC celebra aquest Congrés Extraordinari per ratificar Illa com a primer secretari del partit i per escollir la nova Comissió Executiva, en un conclave que tancaran Illa i el president del Govern, Pedro Sánchez.





Illa ja ha avançat que proposarà que el fins ara primer secretari del PSC i actual ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, presideixi el partit; que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, passi a ser vicepresidenta, i que la portaveu del PSC sigui l'exsenadora Elia Tortolero.