CaixaBank i Microsoft reconeixen les millors alumnes de graus Stem amb els Premis Wonnow

CaixaBank i Microsoft han premiat les millors estudiants de graus universitaris científics i tècnics d'Espanya amb els Premis Wonnow.







En un comunicat aquest divendres, l'entitat bancària ha explicat que és el quart any consecutiu que reconeixen el talent Stem --Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, per les sigles en anglès-- amb aquests guardons.





Inclouen un premi en metàl·lic de 10.000 euros a l'alumna amb millor expedient acadèmic i 10 beques remunerades per treballar durant sis mesos a CaixaBank, així com l'accés a un programa de mentoring de Microsoft.





La iniciativa pretén impulsar la diversitat i la presència de dones a l'àmbit de la tecnologia i les ciències des de l'inici de la seva carrera professional i animar altres joves a cursar estudis tècnics.





En aquesta edició han participat un total de 723 estudiants de 65 universitats de tot Espanya, cosa que representa un increment del 108% respecte a l'any anterior.





Les quatre edicions celebrades fins ara sumen un total de 1.700 alumnes presentades, fet que segons CaixaBank demostra que els Premis Wonnow s'han consolidat en l'àmbit universitari.





A l'acte de lliurament, han intervingut Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank; Alberto Granados, president de Microsoft a Espanya; Mariona Vicens, directora d'Innovació i Transformació Digital de CaixaBank; Anna Quirós, directora de Cultura, Selecció, Desenvolupament i Relacions Laborals de CaixaBank, i Rebeca Marciel, directora de Grans Empreses de Microsoft España.





Gortázar ha reconegut el treball de les participants i ha posat en valor el seu compromís i dedicació: “Amb els Premis Wonnow fomentem la diversitat en un àmbit amb poca presència femenina i grans oportunitats actuals i futures”.





Per part seva, Granados ha afirmat que la digitalització està promovent la creació d'ocupació especialitzada no només en la indústria tecnològica, sinó en tots els sectors, "per la qual cosa existeix una demanda urgent de formar talent qualificat i les dones no poden quedar enrere" .