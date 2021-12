Biden preveu un hivern de "greu malaltia i mort" per als qui no estan vacunats

Joe Biden @ep





El president dels Estats Units, Joe Biden, ha advertit als qui encara no s'han vacunat contra la covid-19 que s'acosta un hivern de "greu malaltia i mort" per l'avanç de la nova variant òmicron del coronavirus.





L'inquilí de la Casa Blanca ha valorat que, gràcies a les mesures que ha adoptat l'administració, "l'òmicron encara no s'ha estès tan ràpid com ho podria haver fet", si bé la nova variant ara "s'està estenent i augmentarà".





"Estem davant un hivern de greus malalties i mort per als no vaccinats, per a ells i les seves famílies, i els hospitals aviat s'aclapararan (de nous infectats)", ha assenyalat el mandatari en una conferència a la Casa Blanca.





En aquest punt, Biden ha convidat tots els nord-americans que falten per vacunar a fer-ho, i ha instat els que ja compten amb la pauta completa a obtenir una dosi de reforç. "Qui està vaccinat i té la seva dosi de reforç, està protegit contra malalties greus i la mort", ha afegit.





Pel president la vacunació no tan sols és important en termes sanitaris, sinó que per aquest punt també passa la futura recuperació econòmica dels Estats Units. "Hem de protegir la nostra recuperació econòmica", ha dit.





Segons la Universitat Johns Hopkins, els Estats Units és el país més afectat del món per la pandèmia d'acord amb les seves xifres totals. Durant els darrers 28 dies s'han detectat més de 34.000 defuncions i més de tres milions de noves infeccions.