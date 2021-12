Adif licita el manteniment dels aparells d'amplada mixta del Corredor Mediterrani

Adif @EP





Adif ha licitat un contracte de serveis d'assistència tècnica per al manteniment dels aparells de via d'amplada mixta instal·lats al Corredor Mediterrani, segons un comunicat de l'empresa aquest divendres.





El contracte té un termini d'execució de 24 mesos, un pressupost total de 5,4 milions d'euros i està dividit en dos lots, un per a la zona est i un altre per a la nord-est.





La implantació de l'amplada estàndard entre València i Castelló i entre Vila-seca (Tarragona) i Castellbisbal (Barcelona) ha comportat el disseny d'aparells de via de tres fils, que tenen una gran complexitat tècnica que requereixen tasques de manteniment específiques.





Entre les principals operacions, destaca la supervisió i el seguiment per al control del funcionament correcte d'aquestes instal·lacions, incloent-hi la prestació del servei especialitzat que sigui sol·licitat per Adif de suport per realitzar ajustaments orientats a conservar l'operativitat i la disponibilitat.





També s'hi inclouen les tasques de detecció de qualsevol defecte o incidència que es pugui produir en aquesta tipologia de desviaments i el complement als equips d'Adif en la resolució d'incidències amb afectació al trànsit, per reposar les instal·lacions al seu estat òptim en el menor temps possible.