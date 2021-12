L'EMA avala l'ús de l'antiviral de Pfizer per al tractament del Covid-19

@ep





El Comitè de Medicaments d'Ús Humà (CHMP, per les sigles en anglès) de l' Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha avalat l'ús de 'Paxlovid' (PF-07321332 i ritonavir), l'antiviral de Pfizer pel tractament de la COVID-19.





Segons les conclusions de l'organisme regulador europeu, el medicament, que encara no està autoritzat a la UE, es pot utilitzar per tractar els adults amb COVID-19 que no requereixen oxigen suplementari i que tenen un risc més gran d'evolucionar cap a una malaltia greu.





'Paxlovid' s'ha d'administrar com més aviat millor després del diagnòstic de COVID-19 i en els 5 dies següents a l'inici dels símptomes . Els dos principis actius del medicament, PF-07321332 i ritonavir, que estan disponibles en comprimits separats, s'han de prendre junts dues vegades al dia durant 5 dies.





L'EMA ha emès aquesta recomanació perquè les autoritats nacionals puguin decidir sobre el possible ús primerenc del medicament abans de l'autorització de comercialització, per exemple, en situacions d'ús d'emergència, a la llum de les taxes d'infecció i morts creixents COVID-19 a tota la UE.





Aquesta recomanació es basa en els resultats provisionals d'un estudi realitzat en pacients no hospitalitzats i no vacunats que presentaven una malaltia simptomàtica i almenys una afecció subjacent que els posava en risc de patir COVID-19 greu.





Aquestes dades van mostrar que ' Paxlovid ' va reduir el risc d'hospitalització i mort quan el tractament es va iniciar en els 5 dies següents al començament dels símptomes.





Aproximadament l'1 per cent dels pacients (6 de 607) que van prendre aquest antiviral en els cinc dies següents a l'inici dels símptomes van ser hospitalitzats en els 28 dies següents a l'inici del tractament, en comparació del 6,7 per cent dels pacients (41 de 612) als quals es va administrar placebo (un tractament fictici); cap dels pacients del grup de 'Paxlovid' va morir, en comparació amb 10 pacients del grup de placebo.





Quant a la seguretat, els efectes secundaris més comuns notificats durant el tractament i fins a 34 dies després de la darrera dosi van ser disgèusia (alteració del gust), diarrea i vòmits.





L'EMA precisa que 'Paxlovid' no s'ha d'utilitzar amb alguns altres medicaments , ja sigui perquè degut a la seva acció pot provocar un augment perjudicial dels seus nivells a la sang, o perquè, a la inversa, alguns medicaments poden reduir l'activitat del propi antiviral. 'Paxlovid' tampoc no s'ha d'utilitzar en pacients amb una funció renal o hepàtica greument reduïda.





Tampoc no està recomanat durant l'embaràs i en persones que es puguin quedar embarassades i que no utilitzin mètodes anticonceptius. La lactància s'ha d'interrompre durant el tractament. Aquestes recomanacions es deuen al fet que els estudis de laboratori realitzats en animals suggereixen que altes dosis de 'Paxlovid' poden afectar el creixement del fetus.





'Paxlovid' és un medicament antivíric oral que redueix la capacitat de multiplicació del SARS-CoV-2 (el virus que causa el COVID-19) a l'organisme. El principi actiu PF-07321332 bloqueja l'activitat d'un enzim necessari perquè el virus es multipliqui. 'Paxlovid' també subministra una dosi baixa de ritonavir (un inhibidor de la proteasa), que alenteix la descomposició del PF-07321332, cosa que permet que romangui més temps a l'organisme a nivells que afecten el virus. S'espera que Paxlovid redueixi la necessitat d'hospitalització dels pacients amb COVID-19.