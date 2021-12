La variant òmicron ja és majoritària a la Comunitat de Madrid: "En els propers dies seguirà creixent"

Antonio Zapatero @ep





El viceconseller d'Assistència Sanitària i Salut Pública, Antonio Zapatero , ha anunciat aquest divendres que la variant òmicron del Covid-19, capaç de multiplicar per tres la capacitat de contagi del virus, ja és el cep majoritari a la Comunitat de Madrid amb més del 50% dels casos.





Durant una visita a l'Hospital de La Paz, el viceconseller ha detallat que no és una "notícia que sorprengui" tenint en compte l'alta capacitat d'aquesta variant de contagiar --una persona pot contagiar tres persones, ha explicat-- i ha advertit de l'increment del nombre d'afectats les properes setmanes.





En qualsevol cas, ha indicat, òmicron cursa amb simptomatologia més lleu, per la qual cosa ha advertit que les properes setmanes hi pot haver una "sobrecàrrega" però en nivell d'Atenció Primària, no així en atenció hospitalària.





Tot i aquest increment de casos positius que es preveu en les properes setmanes per l'alta contagiositat d'aquesta variant, Zapatero ha recalcat que en aquest moment no cal adoptar mesures especials de cara a les dates de Nadal com el passaport Covid que n'han implantat d'altres regions. Tot i això, sí que ha traslladat com a "recomanació" que es limiti el nombre de persona que es reuneixin en dinars i sopars.