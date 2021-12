Fa 118 anys es va enlairar el primer vol amb motor controlat

Arxiu - Fotografia original del primer vol amb motor de la història el 17 de desembre de 1903. Als comandaments Orville Wright; a la dreta, el seu germà Wilbur. - BIBLIOTECA DEL CONGRÉS DELS ESTATS UNITS





Aquest 17 de desembre es compleixen 118 anys de la gesta del primer vol controlat de la història aconseguit en un aeroplà propulsat, dissenyat pels germans Wilbur i Orville Wright .





Aquella gesta de finals de 1903, que va donar pas a l'era de l'aviació, va elevar l'aparell uns 40 metres durant 12 segons a Kitty Hawk, Carolina del Nord . La gran aportació al vol dels Wright va ser el control de viatge mitjançant el balanceig. Fins aleshores els avions existents tenien dissenys que els feien difícils de controlar per no haver considerat la necessitat d'inclinar les ales per canviar de direcció, informa Wikipedia.





Abans que Orville solqués els cels a bord del seu aeroplà, el seu germà ja ho havia intentat amb el mateix aparell. Tot i això, el destí va voler que fos Orville i no Wilbur el que passés a la història per aconseguir el primer vol.





Després d'haver superat multitud de dificultats i haver realitzat centenars d'experiments, el 14 de desembre de 1903 els germans Wright tenien llest el seu aeroplà i Wilbur va ser l'elegit per provar-ho, encara que sense gaire èxit. Va aconseguir aixecar-se poc més de 3 metres i recórrer uns 20 metres, però va perdre impuls i va acabar estavellant-se sense resultar ferit. Tres dies després, Orville ho va aconseguir.





ABANS VENIEN BICICLETES





Abans d'inventar el primer aeroplà els germans Wright venien bicicletes a la seva pròpia botiga i no tenien gaires coneixements tècnics, encara que la seva passió per volar va aconseguir salvar aquests obstacles i els va convertir en uns experts en la matèria.





De fet, abans d'emprendre qualsevol intent de volar els germans es van documentar de manera exhaustiva i van contactar amb tota mena d'experts que els van aconsellar en temes com el motor que s'havia d'utilitzar o fins i tot el millor lloc per provar sort, sense deixar cap detall a la improvisació.





Abans de passar a la història per construir el primer aeroplà capaç de volar, els germans ja havien dut a terme multitud d'invents considerats revolucionaris a la seva època, entre ells l'ús del túnel de vent per provar els seus aeroplans.





Els germans van construir un rudimentari túnel de vent a la seva botiga de bicicletes que funcionava amb un motor de gas, ja que no tenien electricitat a la seva botiga. Van fer servir aquest aparell per provar les propietats aerodinàmiques de les ales dels seus aparells.





L'EXÈRCIT VA REBUTJAR EL SEU INVENT EN UN PRINCIPI





Els germans Wright van contactar amb l'exèrcit dels Estats Units el 1905 per oferir-li el seu invent, però la seva proposta va ser rebutjada davant el zel que mostraven els germans a l'hora de donar detalls tècnics sobre el seu aeroplà i les males experiències que havia tingut l'exèrcit abans. altres inventors que oferien el mateix.





Dos anys després, i davant la celebritat que havien guanyat els germans al món amb els seus vols, l'exèrcit va canviar d'opinió i va decidir comprar-li un aeroplà. El vol d'inauguració va ser una tragèdia.





El tinent Thomas E. Selfridge que viatjava a bord de l'aparell va morir i Orville, als comandaments, va resultar greument ferit després d'una fallada mecànica que va fer que l'aparell s'estavellés en una exhibició al Fort Myer, Virginia, el 1908.