Mor als 62 anys Leonard Hubbard, el baixista de The Roots

Leonard Hubbard / @theroots a Twitter





Leonard Hubbard , el baixista de The Roots , ha mort als 62 anys. La banda de hip-hop ha publicat una foto del mort músic a Twitter amb un missatge emotiu: "Amb tot el nostre cor ens acomiadem del nostre germà Leonard Nelson Hubbard Que la teva partida porti pau a la teva família, als teus amics, a els teus fans i a tots aquells que et van estimar. Descansa a Melody Hub".









El músic ha mort a causa d'un mieloma múltiple, un tipus de càncer sanguini que el van diagnosticar per primer cop el 2007.





The Roots van ser formats per Tariq 'Black Thought' Trotter i Ahmir 'Questlove' Thompson a Filadèlfia el 1987. Van llançar el seu primer àlbum, 'Do You Want More? !!! ??!' el 1985.





Hubbard va formar part de la banda des del 1992 fins que es va retirar el 2007 i va participar en tots els àlbums. Després de la seva jubilació, la seva passió per la música no va acabar, editant un àlbum propi.





La mort de Hubbard segueix a la mort del seu company de banda Malik B , que va morir a l'edat de 47 anys el 2020.