Moren quatre nens a l'incendi del seu habitatge a Londres

Quatre nens han perdut la vida després de produir-se un incedi a la planta baixa de la casa on vivien, situada al sud de Londres (Regne Unit).





En total, més de 60 bombers van treballar per apagar el foc, assenyalen des de The Guardian. Però malgrat que ho van intentar, no van poder salvar els nens. Els van treure amb vida de l'habitatge i els van fer maniobres de reanimació abans de traslladar-los a l'hospital més proper al lloc dels fets. Però el mitjà esmentat va informar que finalment van morir.





La policia britànica ha obert una investigació i ha informat que encara no saben com es va produir l'incendi i que de moment no hi ha detinguts.





El comissionat del Departament de Bombers de Londres, Andy Roe, ha indicat que els membres del cos estan "atordits per una profunda tristesa" i han necessitat assistència psicològica.