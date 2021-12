Òmicron infecta "més ràpid i millor" que Delta però amb menor gravetat al pulmó

Des que la variant òmicron es detectés per primera vegada a Sud-àfrica fa al voltant d'un mes, han estat diverses les fonts que han apuntat a una possible menor agressivitat d'aquesta soca respecte a Delta. Ara, un estudi dirigit per investigadors de la Facultat de Medicina LKS de la Universitat de Hong Kong ha proporcionat la primera informació sobre com la nova variant preocupant del SARS-CoV-2 infecta les vies respiratòries humanes i a què es podria deure aquesta menor gravetat.





Una sanitària realitza una prova de Covid-19/@EP





Els científics responsables d'aquest estudi, Michael Chan Chi-wai i John Nicholls, són pioners en l'ús de cultius 'ex vivo' del tracte respiratori per investigar moltes infeccions víriques emergents des del 2007, com la grip aviària i el coronavirus de la síndrome respiratòria de Orient Mitjà (MERS).





Ara aquesta tècnica s'ha aplicat per entendre per què la variant òmicron pot diferir a la transmissió i la gravetat de la malaltia d'altres variants del SARS-CoV-2. Aquest mètode utilitza teixit pulmonar extret per al tractament del pulmó, que normalment es rebutja, per investigar les malalties víriques del tracte respiratori.





LA TRANSMISSIBILITAT D'ÒMICRON ÉS MAJOR QUE LA DE DELTA





Aquests científics han descobert que òmicron infecta i es multiplica 70 vegades més ràpid que la variant Delta i el SARS-CoV-2 original en els bronquis humans, cosa que pot explicar per quina raó òmicron es pot transmetre més ràpid entre els humans que les variants anteriors.









Per concloure-ho, Chan i el seu equip van aïllar amb èxit la variant òmicron i van utilitzar el model experimental abans esmentat per comparar la infecció amb el SARS-CoV-2 original de 2020, la variant Delta i la nova variant. Així, van veure que només calien 24 hores perquè òmicron comencés a replicar-se en els bronquis i, per tant, permetés contagiar altres persones.





De fet, la seva transmissibilitat és tal que a Sud-àfrica han passat de tenir una positivitat del 2% a les PCR a tenir-la al voltant del 30% en qüestió de tres setmanes, augmentant també la xifra de reinfeccions. Al Regne Unit esperen que aquesta variant es converteixi en la predominant aquesta mateixa setmana i no descarten que s'arribi al milió de contagiats amb òmicron d'aquí a Nadal.









Per la seva banda, a Dinamarca freguen els 10.000 contagis diaris, una xifra que no havien vist en cap altre moment de la pandèmia i que atribueixen a aquesta nova variant, que es transmet més i infecta d'igual manera als que no estan vacunats que als que sí que ho estan o als que ja han passat la malaltia. Per això, no és estrany que malgrat l'alta taxa de vacunació d'aquests països els casos creixin tan ràpid. A Dinamarca, dimecres tenien 4.535 casos confirmats d'òmicron i aquest dijous, un dia després, ja eren 6.047.





Espanya, per part seva, sempre va unes setmanes per darrere d'aquests països. Així, mentre que a inicis d'aquesta setmana hi havia al voltant de 40 casos d'òmicron confirmats, ara ja en són molts més. Aquest divendres, des del Govern de Catalunya apuntaven que al voltant del 20% de les mostres seqüenciades als laboratoris són de la variant òmicron.





Des del servei de Microbiologia i Parasitologia Clínica de l'hospital Dotze d'Octubre de Madrid, per la seva banda, afirmaven aquest dijous que el 43,1% de les mostres de coronavirus que havien analitzat a l'hospital el 15 de desembre corresponien també a aquesta variant.









Per tant, amb totes aquestes dades queda clar que la transmissibilitat d'aquesta variant és molt alta i aquests investigadors de Hong Kong han conclòs que pot ser perquè es replica 70 vegades més ràpid que Delta i la variant original en els bronquis humans.







LA GRAVETAT D'ÒMICRON PODRIA SER MENOR, PERÒ PODRIA CAUSAR MÉS MORTS





Aquesta investigació, que es troba actualment en fase de revisió per parells per a la seva publicació, també ha evidenciat que la infecció d'òmicron al pulmó és significativament menor que la del SARS-CoV-2 original, cosa que pot ser un indicador d'una menor gravetat de la malaltia. De fet, assenyalen que la seva replicació en aquests òrgans és un 10% més lenta del que era amb Delta, motiu pel qual es poden veure menys casos de pneumònies i de persones que necessitin oxigen.





Tanmateix, Chan puntualitza que la gravetat de la malaltia en els éssers humans no està determinada únicament per la replicació del virus, sinó també per la resposta immunitària de l'hoste a la infecció, que pot donar lloc a una desregulació del sistema immunitari innat.







"També s'ha observat que, en infectar moltes més persones, un virus molt infecciós pot causar una malaltia més greu i la mort encara que el mateix virus sigui menys patogen. Per tant, juntament amb els nostres estudis recents que demostren que la variant òmicron pot escapar-se parcialment a la immunitat de les vacunes i a la infecció anterior, és probable que l'amenaça global de la variant òmicron sigui molt important", ha advertit el científic.





Per entendre-ho millor: si la variant A d'un virus infecta 20 persones i posa malaltes de gravetat 3 de cada 10, aniran a l'hospital 6. Si la variant B del mateix virus posa malaltes de gravetat només a 1 de cada 10, pot semblar millor. No obstant això, si la seva transmissibilitat és més gran i en lloc de 20 infecta 100 persones, acabaran a l'hospital 10. Per tant, malgrat que la seva agressivitat és menor, el col·lapse dels hospitals i el nombre de morts seran més grans.





Per això mateix, molts països estan ampliant les restriccions, cosa que des dels governs autonòmics d'Espanya valoren aquests últims dies. De fet, Catalunya ja va anunciar que faria noves recomanacions aquest divendres i entre d'altres, va posar la quarentena obligatòria per a tots els contactes estrets dels positius; fins ara, els vacunats no havien de fer-la.