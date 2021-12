Barcelona tornarà a bonificar el 75% de la taxa de terrasses el 2022

Arxiu - La regidora de Comerç, Mercats, Consum i Règim Interior i Hisenda de Barcelona, Montserrat Ballarín; el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni; i el regidor de Presidència i Pressuposts, Jordi Martí, en roda de premsa. - Arxiu - EUROPA PRESS





L' Ajuntament de Barcelona ha accedit a tornar a bonificar el 75% de la taxa de terrasses el 2022, cosa que també afectarà fires i quioscos.





Ho ha explicat aquest divendres la regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Interior i Hisenda de Barcelona, Montserrat Ballarín ; acompanyada del primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni; i el regidor d'Economia i Pressuposts, Jordi Martí ; en una roda de premsa on han presentat la proposta definitiva del pressupost per al 2022, que se sotmetrà a debat el proper ple del 23 de desembre.





A la proposta inicial dels pressupostos el consistori va deixar fora de les Ordenances Fiscals prorrogar la bonificació vigent, però va avançar que negociaria amb el sector i l'oposició la seva incorporació, que finalment s'ha materialitzat.





A l'àmbit de les ordenances fiscals, també s'ha decidit augmentar del 20 al 30% la bonificació en la taxa de recollida de residus porta a porta.





El pressupost contempla 3.406 milions d'euros i aquest dijous el Govern municipal ha concretat noves actuacions per valor de 183 milions que ha incorporat a la proposta definitiva dels comptes, i ha distribuït a alguns projectes la borsa de reserva que havia quedat oberta a la negociació amb els grups municipals.





La distribució d'aquestes actuacions arriba després d'haver escoltat tots els grups durant el període d'informació pública i amb l'objectiu d'elevar a aprovació definitiva una proposta de pressupost amb més concreció.





" Hem escoltat les propostes i creiem que la proposta de concreció final del pressupost respon a allò que l'oposició pot compartir amb el Govern municipal ", ha dit Collboni, i ha afegit que la resta de grups podrien estar en condicions de donar-hi suport o facilitar pressupost amb les seves decisions.





Martí ha destacat que es tracta d´un pressupost "d´esquerres" que dóna continuïtat als aprovats en aquest mandat i que, si es compleixen les previsions, segons ell s´aprovarà de nou perquè en anys anteriors s´ha aprovat per una majoria d´esquerres, una cosa que esperen que torni a passar.





PARTIDES





Així, el Govern municipal ha previst noves actuacions concretes de despesa corrent per un import total de 14,47 milions d'euros corresponents al 'Fons de Contingència' i 168,6 milions d'euros provinents de partides genèriques per a noves inversions.





El primer tram de transformació de la Rambla, on es destinaran tres milions d'euros; les obres d'ampliació de l'Hospital de Mar (7,7 milions d'euros) i les rehabilitacions de la nau central de Can Batlló (1,5 milions) i l'Hivernacle de la Ciutadella (2 milions) són algunes de les partides que es concreten .





Aquestes partides també permetran consolidar despeses generades per fer front a la Covid, ampliar la partida destinada inicialment a beques menjador, injectar més recursos per fer vivenda, comprar i rehabilitar patrimoni i destinar més diners als districtes per a tasques de manteniment i rehabilitació integral.





En termes generals el pressupost per al 2022 suposa un increment de 153 milions respecte al 2021, fet que suposa un 4,7% més de recursos, i si es comparen els comptes amb els del 2015, la ciutat ha incrementat un 33,5%. pressupost, amb un creixement net de 856 milions.





Es tracta d'un pressupost extraordinari per fer front al moment actual, que té com a prioritats fer front a les desigualtats, combatre l'emergència climàtica i consolidar la reactivació econòmica de la ciutat.