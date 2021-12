El Govern central no té informació que el Rei emèrit torni a Espanya

Joan Carles I @ep





El Govern no té informació que el Rei Joan Carles torni a Espanya en dates pròximes, segons informen fonts de l'Executiu, que han afegit que "no hi ha res" sobre això.





En qualsevol cas, aquest migdia, la ministra de Política Territorial i Portaveu de l'Executiu, Isabel Rodríguez , ha precisat que respectaran "qualsevol decisió" que adopti la Casa Reial sobre la futura residència del Rei emèrit en l'hipotètic cas que torni.





Tant ella com el ministre de Presidència, Félix Bolaños, que han intervingut a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, han assegurat que l'Executiu és respectuós amb totes les institucions en ser preguntats pel possible retorn de Joan Carles a Espanya.





Davant d'aquesta afirmació, els ministres han estat qüestionats sobre si el respecte a les decisions que prengui la Casa Reial també inclouen la hipotètica residència que decideixi Zarzuela per a l'emèrit.





La Portaveu de l'Executiu ha respost davant aquesta pregunta que el Govern no treballa amb hipòtesis, però ha recalcat que "en la lleialtat institucional i de bones relacions" que manté el Govern amb Zarzuela, respectaran "qualsevol decisió que adopti la Casa Reial sobre això" .





NI POT NI HA DE DONAR MÉS INFORMACIÓ





Després de les reiterades preguntes dels periodistes sobre Don Juan Carlos i el seu possible retorn, la Portaveu ha insistit que ni pot ni ha de donar més informació, limitant-se a recalcar que respecten les decisions de Casa Real.





Així, s'ha referit a les declaracions d'aquesta matinada del president del Govern, Pedro Sánchez , que ha assenyalat que el Rei emèrit hauria de donar explicacions als espanyols, per afirmar que només ha d'afegir a aquest comentari, més que entén que " la ciutadania espanyola mereix una explicació" de Don Juan Carlos.





En aquest punt ha tornat a reiterar que no és el Govern d'Espanya sinó Casa Real qui ha de respondre a la qüestió que li havien formulat de quan i com ha de donar les explicacions l'emèrit.





Bolaños, per la seva banda, ha dit que la ministra Portaveu havia estat "clara i explícita" i que la relació institucional entre la Casa Reial i el Govern d'Espanya és absolutament institucional, de lleialtat, de cooperació i que només tenia que afegir a cosa que va dir ahir el president del Govern.