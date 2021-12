Casado carga durament contra Calviño: "Defraudadora fiscal", "incompetent" i la "pitjor ministra"

El líder del PP, Pablo Casado , ha carregat aquest divendres contra la vicepresidenta Nadia Calviño, a qui ha anomenat "defraudadora fiscal", "incompetent" i la "pitjor ministra" d'Economia de la UE, emplaçant Pedro Sánchez a "fer-la fora" " del Govern. Després de subratllar que s'"ataca" i es busca "dividir" el PP perquè lidera les enquestes, ha afirmat que la seva formació continuarà denunciant els "atropellaments que s'estan cometent", citant expressament els casos d'abusos a les menors tutelades a la Comunitat Valenciana i Balears.





Pablo Casado @ep





"No ens callaran" , ha proclamat Casado, tan sols dos dies després del seu xoc dialèctic amb Calviño, que en una xerrada privada li va retreure les seves declaracions sobre els abusos de menors al Ple del Congrés. En aquest mateix acte, a què també va ser el Rei, la vicepresidenta es va dirigir a l'alcalde de Madrid per assegurar que el seu cap estava "desequilibrat", un qualificatiu que ha confirmat públicament José Luis Martínez-Almeida .





Uns minuts abans d'aquest dur discurs de Casado davant la Junta Directiva del PP de La Corunya, el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo , ha emplaçat el seu cap de files a "prendre com a exemple la política gallega" per portar "la responsabilitat, la serenitat i la calma" al panorama nacional. Al seu entendre, "res no té de revolucionari la crispació" perquè "avui el que és veritablement revolucionari és la serenitat i la calma", així com les "decisions meditades".





DEMANA A SÁNCHEZ QUE "EIX" A CALVINYO





Casado ha criticat que els intentin "emmordassar en nom no sé quina moderació o quina absència de confrontació" quan, segons ha dit, l'"obligació" del seu partit és "dir la veritat als espanyols" perquè "per això li paguen un sou" ". Així, ha subratllat que el seu partit ha de "despullar" les "mentides" de l'Executiu.





Tot seguit, ha rebutjat la "falsa disfressa de moderació" d'aquells ministres que en públic no diuen res, "revestint-se de tecnòcrates", però "insulten" en privat i intenten impedir la tasca de l'oposició, "que és una cosa sagrada" .





Dit això, ha carregat contra Calviño assegurant que ell ja sabia que era "una defraudadora fiscal" i que això "ho sap tota Espanya" perquè "va utilitzar una societat instrumental amb dos testaferros" per "comprar la seva mansió de 300 metres quadrats, defraudant desenes de milers d'euros”.





Després de recordar que Pedro Sánchez va dir que deixaria fora del seu govern qui creés una societat interposada per pagar menys impostos, ha emplaçat el cap de l'Executiu a "fer fora demà" la vicepresidenta primera perquè "ha creat una societat instrumental per comprar-se una casa i defraudar impostos".





A més, ha recalcat que és la "pitjor ministra d'Economia de tota la UE" després de les dades que ofereixen els organismes internacionals. En aquest punt, ha criticat que dos comissaris europeus hagin enviat una carta a la vicepresidenta advertint que les reformes proposades al voltant de la factura de la llum van en contra de la UE. "Sabíem també que la senyora Calviño era la ministra d´Economia més incompetent de tota la història d´Espanya", ha manifestat.





"EL PSOE NO ENS DONARÀ LLIÇONS DE FEMINISME"





Després d'assegurar que el PP "parla clar" i defensa els seus "principis", ha assegurat que els governs socialistes de les Balears i el País Valencià estan "entorpint" i "boicotejant" la investigació dels casos d'abusos en aquestes autonomies.





"Aquest PSOE ens donarà lliçons de feminisme i lliçons de protecció dels menors quan dos governs autonòmics estan boicotejant la investigació d'abusos sexuals a nenes de 13 anys ia sobre la vicepresidenta del Govern em diu que aquest tema no ho puc dir", ha exclamat.





En aquest punt, el president del PP ha avisat que el partit continuarà denunciat i arribaran fins al final, de manera que si la Fiscalia no actua, aniran a la UE. "Arribarem fins a les últimes conseqüències perquè les nenes de València i Balears rebin justícia", ha advertit.





"ENS VOLEN DIVIDIR"





Després d'assegurar que el PP "sempre ha estat la veu dels més febles i els més abandonats pels poderosos", Casado ha assenyalat que així ho seguiran fent i s'ha mostrat convençut que els espanyols ho "recompensaran" a les urnes .





De fet, ha indicat que ja es veu a les enquestes i "però els estan atacant tant" i els volen "dividir, parlant del que a ningú li importa" . "No caiguem en aquest parany. Anem bé", ha conclòs.





Casado ha subratllat que la tasca del PP és estar amb els que pitjor ho estan passant perquè la gent "no pot més", i ha reiterat que el PP no callarà sinó que seguirà plantejant una alternativa "ferm, responsable, esperançadora, il·lusionada i amb polítiques d'estat”.





"¿Hem de deixar de fer oposició?, doncs no; nosaltres hem de seguir en allò nostre", ha proclamat, després de reivindicar la tasca d'oposició que està exercint el seu partit, com en el seu

dia van liderar Núñez Feijóo amb Emilio Pérez Touriño; Juanma Moreno amb Susana Díaz o Mariano Rajoy amb José Luis Rodríguez Zapatero.





En la seva intervenció, Casado també ha censurat que el PSOE gallec hagi situat com a presidenta una dirigent embolicada en un "tèrbol cas de nepotisme i corrupció" --en al·lusió a Carmela Silva--, i ha destacat que el PP de Galícia ja ha demanat explicacions "amb encert".