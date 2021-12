Espanya es prepara per aplicar noves restriccions que frenin Òmicron

Fernando Simón @ep





El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón , ha manifestat que per controlar la pandèmia del coronavirus la "millor eina" és la vacunació contra la COVID-19, si bé ha subratllat que hi ha altres mesures, "que si s'apliquen correctament, permeten controlar els increments d'incidència" i, sobre la possibilitat de recuperar algunes restriccions, ha apuntat que si en algun moment calgués "s'haurà d'acceptar".





Així s'ha pronunciat en declaracions als mitjans de comunicació, a Saragossa, on ha acudit a la presentació del nou capgrossos de la Comparsa de Capgrossos del barri de Las Fuentes dedicat a ell.







Simón ha reconegut que després de dos anys de mesures "molt dures", "no és fàcil tornar a implementar-ne algunes, però la població ha de ser conscient que Espanya és probablement un dels països que ha aconseguit mantenir una evolució acceptable, dins del que és dolent de l'epidèmia, amb llargs períodes amb relativament poques restriccions" i si en algun moment fossin necessàries, "s'haurà d'acceptar".





Ha afegit que, mentrestant , l'objectiu "clar" és continuar mantenint les mesures obligatòries , com l'ús de mascareta en totes les situacions, excepte en exteriors i si es poden mantenir la distància de seguretat, així com "garantir la màxima cobertura de vacunació, sempre que sigui possible”.





Preguntat expressament per les restriccions mobilitat i horaris, Simón ha estimat que són "opcions que cal tenir al capdavant, segons la situació epidemiològica" i "ara estem en una fase d'ascens clar".





Ha continuat dient que Espanya "va una mica per darrere" d'altres països europeus, "que han tingut la necessitat d'implementar-les" ja i, per això, no es poden descartar i s'ha de valorar "constantment" la situació epidemiològica i, a cada moment, “decidir quina és la mesura que ens permeti sortir de la següent situació”.





NO ÉS IGUAL





El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha comentat que Espanya té cobertures de vacunació "molt altes", cosa que redueix "molt" la possibilitat d'hospitalització, d'ingressar a una Unitat de Cures Intensives i de letalitat.





Així mateix, les persones grans i vulnerables estan "molt protegides" i per tant la valoració de la situació "no es pot fer de la mateixa manera que fa uns mesos".





Fernando Simón ha insistit que la llei obliga a implementar mesures com l'ús de la màscara, “que clarament cal mantenir”. Ha afegit: "Sabem que els àmbits de més risc són els interiors, mal ventilats, amb aglomeració de persones", on els responsables d'aquests espais "poden posar algunes mesures per reduir riscos", que resulten "molt eficaços".





En aquest punt, ha estimat que després de dos anys de pandèmia i amb tota la informació que es posseeix del coronavirus, "no em sembla que sigui necessari, ara mateix, obligar moltes coses" perquè "la gent sap què cal fer ".





Segons Simón, "les institucions poden fer un pas més enllà, ja veurem si es pot fer" i, en cas que així sigui, si es fa o no, però al marge d'això "hi ha moltes mesures que es poden aplicar" per "reduir" el risc de contagis.





PASSAPORT COVID





El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha considerat que l'ús dels certificats digitals de vacunació, de recuperació o d'haver obtingut una prova diagnòstica negativa són “una eina més que es pot utilitzar, però no és l'eina clau " i "hi ha alternatives".





Ha esgrimit que ja que prop del 90 per cent de la població més gran de 12 anys està vacunada , "la probabilitat que algú que no ho estigui vagi a un bar" i quedi exclòs d'entrar per no tenir el certificat "és petita, de una de cada 10 persones”.





Fernando Simón ha matisat, tot i això, que en el grup d'edat de 20 a 40 anys la cobertura de vacunació és "una mica menor" que en altres franges i "són probablement els que més van als bars", de manera que el passaport COVID, "probablement, pot servir per eliminar alguns riscos, però no és l'única alternativa", n'hi ha d'altres, com mantenir l'ús habitual de la màscara i que els locals implementin mesures "per reduir els riscos" a interiors.





"Fent una bona observança d'aquestes altres mesures es poden reduir aquests riscos que preteníem reduir amb el passaport, que no ens acceptin els tribunals", ha sintetitzat.





ÒMICRON





El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha dit que la variant òmicron "ens posa uns reptes superiors, a més de la vacunació", i si l'impacte a Espanya serà "molt gran o no" dependrà "que apliquem bé totes les mesures" de control.





Ha exposat com en alguns països amb "increments enormes" de la transmissió, "no per l'òmicron, sinó pel comportament social de la població", amb incidències acumulades a 14 dies de més de 2.000 casos per 100.000 habitants, han hagut d'implementar mesures "més dures" i "ara estan en menys de la meitat d'aquestes dades".





Ha postil·lat que la variant òmicron "va arribar fa poques setmanes i a la major part dels països europeus, encara que va guanyant terreny cada dia més, encara no és la majoritària".





En un altre ordre de coses, sobre un esborrany de treball de la ponència d'alertes sobre possibles restriccions per al Nadal, Fernando Simón ha indicat que parlar d'aquest tipus de documents, “abans que estiguin tancats, és contraproduent per a un procés de diàleg adequat ", a més que, al final, "pot ser completament diferent", si és que s'arriba a aprovar.