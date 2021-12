Familiars d'interns a residències agraeixen a Elite Taxi el TaxiLuz2021: "És un raig d'esperança"

Iniciativa TaxiLuz 2021 @ep





El Moviment de Residències de Catalunya ha agraït a Elite Taxi BCN la iniciativa solidària que van dur a terme mitjançant la campanya TaxiLuz2021, que han definit com a “encomiable”.





El 13 de desembre passat els taxistes d'Elite Taxi BCN van recórrer els carrers il·luminats de la ciutat de Barcelona amb uns passatgers especials a bord dels seus cotxes. Més de 220 taxistes van inundar els carrers del centre unint-se a la iniciativa i van omplir d'il·lusió els cors d'alguns usuaris de les residències de la ciutat comtal , posant el seu granet de sorra per oferir-los una activitat diferent, una ruta nadalenca amb regals inclosos que es va iniciar a les fonts màgiques de Montjuïc", afirma el Moviment de Residències en un comunicat.





L'organització d'interns en residències de la tercera edat recorda que els professionals sector del taxi realitzen aquesta acció cada any per aquestes dates i, malgrat les restriccions en els temps que corren, han estat imparables en l'afany de fer feliços aquells que habitualment estan oblidats, "han tractat millor i s'han implicat més i amb més afecte el col·lectiu de persones residents que les mateixes empreses que gestionen els centres, que els maltractessin diàriament amb l'escassetat de recursos, manca de personal i condicions precàries entre d'altres, amb el consentiment d'administracions i de polítics".









Per al Moviment de Residències aquesta acció suposa "un raig d'esperança veure i sentir que encara queda gent a qui preocupen les persones d'edat avançada".





Dins el dolor i la soledat que sentim aquells que lluitem perquè les institucions tractin tots els ciutadans per igual, sense discriminació per edat. Aquesta iniciativa m'ha fet recuperar una mica la confiança en la humanitat de la nostra societat, gràcies per tot taxiluz2021” afirma Enriqueta López, familiar d'una resident.





Fatima Bouzalim, membre de Moviment de Residències i treballadora del sector en actiu; defineix l'experiència viscuda amb Elite Taxi BCN com a extraordinària que li va aportar una alegria immensa després d'un llarg dia amb una gran càrrega de treball per falta de personal .





"Vam fer viure una tarda màgica totes aquestes persones en situació de dependència, va ser únic, una experiència què em va fer molt feliç", conclou el comunicat de Moviment de Residències.