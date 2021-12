Investigadors de la UB alerten que hi ha 400.000 incidents de violència sexual cada any

El catedràtic de Psicologia i membre del Grup d'Estudis Avançats a Violència de la UB, Antonio Andrés Pueyo, durant la seva intervenció - UB.









Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) han explicat aquest divendres que a Espanya al llarg d'un any hi ha uns 400.000 incidents de violència sexual, dels quals 100.000 "podrien ubicar-se en abús sexual infantil" --menors de 16 anys-- .





Ho ha explicat el catedràtic de Psicologia i membre del Grup d'Estudis Avançats en Violència de la UB, Antonio Andrés Pueyo , durant la presentació de l'informe global sobre la violència sexual a Espanya, realitzat per Investigadores de la UB per encàrrec del Ministeri d'Interior, amb dades del 2018-2019.





Pueyo ha detallat que hi ha unes 235.000 persones que cometen actes de violència sexual a l'any i 350.000 persones víctimes d'aquests actes , fet que suposa que "un mateix agressor, comet més d'un delicte", i que 1 de cada 45 dones i 1 de cada 60 menors tenen risc de patir aquest tipus de violència cada any.





Segons l'informe, la taxa base de la violència sexual a Espanya és d'un 2,34%, mentre que hi ha 13.000 denúncies a l'any per violència sexual, 2.500 condemnes, 3.500 condemnats a presó i un 7% d'agressors que reincideixen després de sortir de la presó.





Pel que fa a enquestes d'assetjament sexual laboral, la prevalença es xifra en 14,9%, però Pueyo ha assenyalat que probablement "hi hagi una sobreestimació", ja que inclouen insinuacions que causen malestar a la víctima.





Pueyo ha detallat que "només el 5-10% de delictes de violència sexual de mitjana es detecta o es denuncia" a Espanya, tot i que ha assegurat que quan són delictes molt greus es detecten tots els casos.





DONES, LA MAJORIA DE LES VÍCTIMES





L'informe ha assenyalat que la majoria de les víctimes d'aquests delictes són dones, encara que entre els nens menors d'edat la violència sexual afecta igual homes i dones.





El cap de l'Àrea d'Anàlisi de Violència de Gènere, Estudis i Formació del Ministeri d'Interior, Juan José López, ha explicat que a partir de les denúncies policials, el 15% dels casos són homes.





López ha indicat que les taxes de prevalença a Espanya són mitjanes o baixes respecte a la mitjana europea, i ha assegurat que l'augment de les denúncies aquests últims anys "es deu sobretot al fet que es donen a conèixer més ciberdelictes" i es compten més delictes d'adolescents, ja que el 2015 va canviar la llei i va elevar l'edat de consentiment sexual dels 13 als 16 anys.





D'altra banda, ha manifestat que les agressions amb més d'un agressor suposen el 4,3% de les denúncies, mentre que a l'1,3% hi participen tres o més agressors.





"DADES OCULTES"





Pueyo ha manifestat que la violència sexual té moltes "dades ocultes", ja que no totes les persones denuncien els fets, i que per fer aquest informe, van utilitzar dades oficials --obtingudes per denúncies, sentències o condemnes--, enquestes de victimització, declaracions espontànies o induïdes --declaracions de persones que han patit algun tipus de violència i que ho expliquen dies, mesos o anys més tard--, i altres estudis clínics o sanitaris.





Amb aquest informe, els investigadors han volgut fer "una estimació per conèixer la gran xifra fosca que acompanya totes aquestes dades", incloent enquestes per estudiar abús sexual infantil i assetjament sexual al món laboral, i ho han comparat amb dades internacionals per saber a quin punt es troba Espanya.