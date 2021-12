Casado assegura que a Catalunya hi ha nens als que "no deixen anar al bany perquè parlen en castellà"

Pablo Casado @ep





El president del Partit Popular, Pablo Casado , ha utilitzat el trist assenyalament de nen de 5 anys en una escola de Canet de Mar (Barcelona) --els pares dels quals van guanyar als tribunals un 25% d'escolarització per al seu fill en castellà-- per a fer una exhortació realment estranya sobre el que passa a l'educació catalana.







"¿Es pot tolerar de debò que a un nen de cinc anys se li demani apedregar i aïllar a classe? Es pot tolerar que hi hagi professors amb instruccions per no deixar anar al bany nens perquè parlen en castellà? Es pot tolerar que hi hagi nens que perquè parlen en castellà a l'esbarjo els fiquessin pedres a la motxilla?¿Es pot tolerar que als fills de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional se'ls assenyali a classe i es digui que aquests nens no poden estar integrats?" , s'ha preguntat.





Així s'ha pronunciat a la Junta Directiva del PP de La Corunya, en què també ha intervingut el president de la Xunta i del partit a Galícia, Alberto Núñez Feijóo. A l'acte, on també hi han participat el president del PP de La Corunya, Diego Calvo, s'homenatjava els alcaldes morts l'últim any.





Casado ha afirmat que això és el que estan fent, "no només ERC, Junts i la CUP" sinó el PSOE, "el partit que els fa imprescindibles a nivell nacional" i "governa amb ells a 40 ajuntaments". Segons ha afegit, Sánchez és president perquè així ho volen els independentistes, amb què s'han negociat els Pressupostos.





Sobre això, ha preguntat si "algú entén" que la negociació pressupostària consisteixi a pagar amb els impostos dels espanyols a "plataformes estrangeres perquè produeixi continguts en català".





"Per què no es fa en gallec o per fomentar els vins de la Rioja? O per què no es planteja que Netflix hagi de penjar un reportatge del camí de Santiago o del romànic palentí?", ha emfatitzat, per criticar que es hagi arribat a "aquest nivell de tancament" i que la llibertat d'empresa i el prestigi de la cultura "passi pel cèrcol del que demanen els independentistes".