Josep Bou (PP) no té la pauta completa de vacunació contra el Covid-19

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou , ha admès que encara no té la pauta completa de vacunació contra el Covid-19. El dirigent popular no es va vacunar contra el Covid-19 al març, quan li va tocar a la seva franja d'edat -té 66 anys- i no ho va fer fins al novembre passat. Per això, encara no té la pauta completa de vacunació: té la cita per a la segona vacuna el proper 23 de desembre.





Bou nega que sigui antivacunes i assegura que no s'ha vacunat fins ara per la seva personalitat "franciscana", que l'ha portat a fer-se càrrec de les fleques ia no vacunar-se fins que l'últim dels seus 80 treballadors ho estigués.





Josep Bou ha admès aquesta informació al programa Cafè d'Idees de La 2. A més, també ha parlat amb El País: “Jo crec a les vacunes. Quan era petit vaig veure com un cosí germà es quedava invàlid després de contraure la poliomelitis i estic molt conscienciat. Durant la pandèmia jo vaig anar als cementiris de Barcelona i vaig veure què estava passant. Vaig veure que les vacunes no acabaven d'arribar i em vaig reunir amb els meus treballadors que són com si fossin la meva família. Els vaig dir que s'havien de vacunar i fins que no ho fessin tots ells jo no m'aniria a vacunar”, explica Bou.