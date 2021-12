L'exalcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, ha ingressat a la presó aquest divendres

Banqueta del cas Pretòria @ep





L'exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet , Bartomeu Muñoz, ha ingressat aquest divendres a la presó Quatre Camins , de la Roca del Vallès , on complirà una pena de cinc anys i vuit mesos de presó per estar implicat en el ' cas Pretòria '





L'operació ' Pretòria ' va portar a la banqueta un total d'onze persones que van participar entre els anys 2002 i 2009 en tres operacions urbanístiques de l'àrea metropolitana de Barcelona que, en lloc d'afavorir l'interès públic, buscaven obtenir elevats rendiments econòmics, propiciant importants beneficis i comissions que van sumar al seu patrimoni, bé directament o bé a través de testaferros.





El relat de fets provats que ara es confirma ressalta el paper transcendental del diputat del PSC Luis Andrés García Saéz , conegut com a 'Luigi', qui, en qualitat de diputat del PSC entre els anys 1980 i 1988, es va aconseguir posicionar com a "facilitador" no només intervenint en les tres operatives sinó liderant-les i facilitant les adjudicacions així com l'aprovació de posteriors canvis urbanístics pels quals es van embutxacar comissions milionàries.





A l'operació Pallaresa, gràcies a la seva amistat amb el llavors alcalde Bartomeu Muñoz, va despatxar directament amb els tècnics municipals orientant el sentit dels informes. D'aquesta manera, l'adjudicació va anar a parar a Centre Comercial Gramenet, integrada per l'empresa Proinosa, de Josep Singla, i posteriorment a Tultar, de 'Luigi', que va percebre 2,1 milions d'euros de manera il·lícita. Part dels guanys obtinguts els va invertir en tres turismes de luxe i en obres d'art.