Itàlia rebutja que Vox participi a la causa sobre la immunitat de Puigdemont

Puigdemont @ep





La Cort Suprema de Roma ha desestimat la petició de Vox de participar a la causa sobre la immunitat de l'expresident del Govern Carles Puigdemont després que aquest fos detingut a la regió italiana de Sardenya.





Fonts jurídiques han informat que el tribunal també ha rebutjat la sol·licitud de la formació liderada per Santiago Abascal de revocar la suspensió de la tramitació de l'ordre europea de detenció relativa al líder independentista.





Segons ha precisat el cap de l'Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay , al compte de Twitter, el tribunal ha desestimat el recurs de cassació interposat per Vox i ha condemnat el partit al pagament de les costes judicials.





La vicesecretària jurídica de la formació, Marta Castro, va assistir aquest dijous a la vista a Roma i va assegurar que no entenia per què el partit no pot "ser part i seguir defensant la unitat d'Espanya" tal com, segons va dir, va fer Tribunal Suprem espanyol.





"Seguirem lluitant i no consentirem que els separatistes segueixin emparant-se a la Unió Europea per aconseguir els seus propòsits de segregar el territori nacional i vulnerar la sobirania nacional", ha indicat.





Vox va demanar des d'un primer moment personar-se a la peça de la situació personal sobre Puigdemont oberta a la Cort d'Apel·lacions de Sàsser (Sardenya) després de la detenció de l'expresident de la Generalitat el setembre passat.





Aleshores, Castro va emmarcar aquest moviment processal en els esforços que diu que Vox està duent a terme des de la sentència del 'procés', causa en què va exercir com a única acusació popular, "per aconseguir que els tres fugats fossin posats a disposició de la justícia espanyola i enjudiciats".