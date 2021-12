La salut mental també és un tema de país

Aquest divendres el Parlament de Catalunya ha celebrat un ple monogràfic de salut mental . Això, en principi, és una bona notícia. La malaltia mental és una de les grans oblidades de totes les administracions. La pandèmia i el confinament ha fet saltar les alarmes, perquè el percentatge de depressions i altres alteracions han crescut en nombre preocupant, sumat al gran dèficit de mitjans per atendre els malalts que s'arrosseguen des de fa anys.





Aquesta situació no és qualsevol cosa, perquè una persona es pot trencar un braç o una cama, se li escaiola i al cap d'unes setmanes pot caminar o utilitzar el braç danyat. Una persona amb una malaltia mental, greu o lleu, depenent de la mateixa, necessita unes cures especials i la sanitat pública no està responent com caldria. Les persones que compten amb recursos econòmics, es paguen els serveis i tenen l'atenció adequada. La pregunta és: què passa amb els que no tenen recursos? Doncs que estan discriminats, deixats, i només els que tenen família, són elles les que s'han de preocupar, o més ben dit, s'han de fer càrrec d'aquests malalts que necessiten l'atenció de professionals, teràpies que els ajudin i les medicacions necessàries .





Dèiem que el ple monogràfic és una bona notícia si no es queda només en una declaració d'intencions per quedar bé i que la ciutadania pensi en aquesta situació que viuen milers de persones en carn pròpia i les famílies que es veuen desbordades, sinó que les propostes es posin en pràctica. I és que fa anys que es parla de la salut mental, els seus tractaments, els nous projectes, les comissions d'experts, però la crua realitat la viuen els afectats i les seves famílies que se sent massa abandonats per tots davant la falta de recursos. Ja es poden aprovar milers de propostes que, si no es doten de partides pressupostàries, es queden en paper mullat. La salut mental és un tema de país i com a tal s'hauria de col·locar a les prioritats de l'agenda dels governs i amb la complicitat dels partits de l'oposició. Sense que s'utilitzi com un debat ideològic, ni arma llancívola que produeixi discrepàncies, sinó que hauria de produir tot el contrari: consensos. El cantant Adam Ant deia que “la salut mental necessita una gran quantitat d'atenció. És un gran tabú i ha de ser encarat i resolt”.





Les famílies dels malalts mentals sempre s'han sentit soles i amb la sensació que ningú hi posa remei. Són massa anys lluitant sense que ningú faci alguna cosa. Les persones afectades massa vegades tiren la tovallola i només quan surt alguna nota de suïcidis, o incidents protagonitzats per un malalt mental, que es fan ressò els mitjans de comunicació, apareixen les lamentacions i els estigmes contra ells.





Bona part de les famílies tenen la sensació que només quan algun polític té algun familiar amb malaltia mental s'hi involucra i, si no és així, mira cap a un altre costat.





Cal no oblidar que, a Espanya, un 19% de la població pateix algun tipus de malaltia mental, a Catalunya la xifra s'eleva al 23,68%. Les malalties mentals suposen la segona causa de baixa laboral a Espanya. Són unes xifres que no haurien de deixar ningú indiferent.