Amb el lema “Aquest Nadal, cada portal és important”, les deu Càritas amb seu a Catalunya han tornat a sumar esforços per la campanya de Nadal. La campanya, que estarà present als principals mitjans de comunicació d’àmbit català durant tot el mes de desembre, és una crida a la collaboració econòmica de la ciutadania, per posar en pràctica la generositat amb les persones en situació més precària d’una societat ferida, molt més pobra, fràgil i vulnerable.





El lema d’aquest any posa èmfasi en el concepte “portal”, perquè és on fa 2000 anys hi va néixer el nen Jesús. “Jesús es trobava en un estable, sense gran cosa, una mica de palla, una petita foguera i un bressol improvisat. Afortunadament, i amb l’ajuda de totes les persones que van visitar-los, Josep, Maria i el seu fill Jesús van poder tirar endavant”, ha explicat Francesc Roig, president de Càritas Catalunya.





Aquestes festes arriben amb poques ganes de llum i festa per a moltes famílies que Càritas acompanya al conjunt de Catalunya, ja que la pobresa afecta molts portals i llars que són al costat de casa nostra. Cada portal, la porta de qualsevol domicili conté la història d’una persona o família. Càritas ha estat testimoni de les greus conseqüències que ha deixat el pas de la COVID-19 a les nostres vides, però sobretot en les vides de les llars més vulnerables.





Durant el 2020, les deu Càritas amb seu a Catalunya van acompanyar 141.194 llars on viuen 272.702 persones, un 26% més respecte a l’any 2019. El 44 % de les persones ateses no tenen un habitatge digne i el 20,2 % viuen en llars que no compten amb cap ingrés econòmic. Una estadística que gairebé ha duplicat la realitat de les famílies que patien aquesta greu situació abans d’esclatar la pandèmia. “En molts portals de Catalunya no hi ha cap mula ni cap bou, però hi ha famílies que no arriben a final de mes”, ha advertit el president de Càritas.





Tot i el difícil context, l’entitat ha recordat que Nadal és un temps d’esperança, d’unió, i que cal esmerçar esforços per construir una societat millor de la que tenim. Per tot això, Càritas ha convidat a la ciutadania a construir una societat fraterna, en la qual aprenguem a mirar els altres com a persones, dignes dels mateixos drets humans i de la mateixa capacitat d’estimar i de ser estimades. “Cada persona importa, cada família, cada vida, tu. Amb la solidaritat de tothom, podrem donar-los llum i esperança”, han conclòs des de l’entitat.





En aquest enllaç podeu accedir a la campanya: