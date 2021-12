Arriba el Congrés del PSC on es ratificarà el lideratge d'Illa per arribar al Palau de la Generalitat

Salvador Illa @ep





El PSC celebra aquest cap de setmana el seu Congrés Extraordinari per ratificar com a primer secretari el seu líder al Parlament, Salvador Illa , en una cita en què els socialistes catalans pretenen erigir-se com a alternativa a Catalunya i es fixen com a objectiu avançar per governar la Generalitat .





Amb el lema ' Governar Catalunya. Som-hi' ('Governar Catalunya. Anem' ), el Congrés Extraordinari inclourà l'elecció de la nova Comissió Executiva del PSC, que Illa ha proposat que presideixi el fins ara primer secretari i actual ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta .





Aquest Congrés oficialitzarà el canvi de lideratge al PSC després d'una transició que va començar quan Iceta va renunciar a ser candidat a les eleccions catalanes del 14 de febrer perquè ho fos Illa, llavors ministre de Sanitat, càrrec que va estrenar poc abans que es declarés la pandèmia de Covid-19.





Els socialistes van guanyar aquestes eleccions amb l'exministre com a candidat --empatant en escons amb ERC--, i Illa va passar a capitanejar el grup parlamentari ia ser el líder de l'oposició al Parlament.





Amb l'objectiu d'evitar "bicefàlies" al capdavant del partit i la Cambra, Illa va anunciar a finals d'agost l'activació dels mecanismes per convocar aquest Congrés Extraordinari i un procés de primàries per escollir el primer secretari , que finalment no es va obrir al no presentar-se més candidats que Illa.





Sense rivals, va ser proclamat primer secretari electe el 27 d'octubre, quan en una carta a la militància es va fixar l'objectiu de governar Catalunya: “Estem preparats per fer-ho i ho farem amb un partit fort”, va proclamar aleshores.





CLOENDA DE SÁNCHEZ





El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez , tancarà diumenge amb Illa el Congrés Extraordinari, que se celebrarà al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB).





La proclamació d'Illa està prevista dissabte a les 20 hores i la nova Comissió Executiva es votarà diumenge al matí, i després celebraran un homenatge a la memòria del socialisme --en què intervindrà l'exprimer secretari del PSC Raimon Obiols-- abans de la clausura de Sánchez i Illa.





El conclave començarà dissabte amb un informe polític d'Iceta, i inclourà actes com un sobre el model territorial, amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez ; el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig , i la de Balears, Francina Armengol.





També hi participaran durant el dissabte el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni , en un acte sobre municipalisme, i els secretaris generals d'UGT i CC.OO. de Catalunya, Camil Ros i Javier Pacheco, debatent sobre el “compromís social del PSC”.





NOVA EXECUTIVA





Illa ha avançat durant els darrers dies diverses de les seves apostes per a la nova Executiva: proposarà que Iceta passi a ser president del PSC, i que la fins ara presidenta de la Comissió Executiva, la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat Núria Marín, sigui la vicepresidenta.





Tant Iceta com Marín han proclamat que estan a disposició d'Illa per enfortir el PSC, amb la meta que governi la Generalitat.





A més, el primer secretari electe va anunciar dijous que proposarà com a portaveu del partit a l'exsenadora Elia Tortolero --qui ho assumeix amb "responsabilitat i il·lusió"--, i que continuïn a l'Executiva el doctor en Economia Francesc Trillas, com a secretari de Economia, i Raúl Blanco com a secretari d'Indústria, Energia i Transició Digital.





A més, aquest mateix divendres ha revelat que vol mantenir també a l'Executiva l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, i el diputat al Parlament i secretari primer de la Mesa, Ferran Pedret, com a secretaris de Polítiques de Seguretat i de millora de l'autogovern, respectivament.