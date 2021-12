Un enuig o una emoció forta poden provocar un ictus

Ictus @ep





Un accident cerebrovascular és un esdeveniment mèdic greu i sobtat, i una nova investigació dóna una llum particularment intrigant sobre els factors immediats que poden afectar la probabilitat que passi. Segons les troballes de l'estudi, un de cada 11 accidents cerebrovasculars tenen lloc d'aquí a una hora després que algú reacciona fortament a alguna cosa, com ara una notícia tràgica, amb ira o tristesa.





Els investigadors van trobar que l'esforç físic intens també podria augmentar la possibilitat d'un accident cerebrovascular. Una de cada 20 persones que ha patit un accident cerebrovascular va fer exercici poc abans de patir-lo.





L'estudi, publicat en una edició de l'European Heart Journal, que va ser editat a la Universitat Nacional d'Irlanda, va ser part d'un projecte de recerca a gran escala anomenat INTERSTROKE, que inclou dades sobre 13.462 casos d'accidents cerebrovasculars greus a 32 països.





L'accident cerebrovascular és una de les principals causes de discapacitat i mort a tot el món. La majoria dels estudis fins ara s'han centrat a detectar factors de risc a llarg termini, com l'obesitat i l'estil de vida sedentari, mentre que aquest estudi va optar per examinar els factors aguts que poden predir la probabilitat d'un accident cerebrovascular o fins i tot desencadenar la seva aparició.





"La prevenció de l'accident cerebrovascular és una prioritat per als metges i, malgrat els avenços en la medicina, encara és difícil predir quan passarà un accident cerebrovascular. Molts estudis han examinat l'exposició a factors de risc a mitjà termini com la hipertensió, l'obesitat o el tabaquisme. Tot i això, el nostre estudi va intentar examinar diversos problemes aguts i a curt termini que podrien desencadenar un accident cerebrovascular", assegura el professor Andrew Smyth , un destacat investigador irlandès i professor d'epidemiologia clínica a NUI en un comunicat de premsa .





Els investigadors es van centrar principalment en els casos d' accident cerebrovascular isquèmic , que és el tipus més comú d'accident cerebrovascular. L'accident cerebrovascular isquèmic passa quan un coàgul de sang bloqueja o estreta els vasos sanguinis que subministren sang al cervell. Els investigadors també van examinar alguns casos d'accident cerebrovascular causat per hemorràgia cerebral, que és un tipus d'accident cerebrovascular menys comú però força greu.





"Examinem dos factors desencadenants diferents. El nostre estudi va trobar que la ira o l'agitació emocional condueixen a un augment del 30% en el risc d'accident cerebrovascular durant la següent hora i el risc és més gran entre els pacients sense antecedents de depressió diagnosticada", explica Smyth. "També es va trobar més risc per als pacients amb un nivell d'educació més baix", assenyala.





Per acabar, informa que els científics van trobar que un esforç físic considerable estava associat amb un augment del 60% en el risc d'accident cerebrovascular a causa d'una hemorràgia cerebral durant l'hora posterior a l'esforç físic. Smyth va afegir que el risc era més gran per a les dones. Els investigadors van investigar més i van trobar que una combinació d'esforç físic i ira no augmentava significativament el risc d'accident cerebrovascular.