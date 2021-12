VÍDEO | Josep Maria Sala: "La fortalesa del PSC ajudarà a resoldre la complexa situació de Catalunya"

Josep Maria Sala, l'històric dirigent del PSC, ha compartit les impressions sobre el Congrés del PSC amb CatalunyaPress. El que va ser diputat al Parlament de Catalunya durant les eleccions del 1984, 1988, 1992 i 1995. A més, va ser designat pel Senat de Catalunya el 1989 i 1997.





Fotografia de Josep Maria Sala | @CatalunyaPress





A pregunta de PressDigital, Sala creu que la fortalesa que té el PSC és molt important per poder afrontar una situació tan complicada com la que hi ha a Catalunya. Considera que aquesta és la clau, la fortalesa del partit socialista, per resoldre la situació.













Declaracions de Josep Maria Sala a CatalunyaPress | @CatalunyaPress