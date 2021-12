França prohibeix les reunions la nit de Cap d'Any

Jean Castex @ep





El Govern francès ha prohibit les reunions en via pública la nit de Cap d'Any i ha agilitzat la vacunació amb la tercera dosi per contenir els contagis de la variant òmicron.





El primer ministre de França, Jean Castex , ha anunciat aquest divendres, en el marc del Consell de Defensa de la Salut, que al Cap d'Any no estaran permesos els focs artificials ni les reunions a la via pública a causa del coronavirus, segons informacions recollides per el diari francès 'Le monde'.





" Estan prohibides les reunions, el consum d'alcohol a la via pública i convidarem els municipis a renunciar als focs artificials ", ha detallat Castex. Al seu parer "com menys siguem, menys riscos correrem".





També ha advocat perquè es promogui la vacunació i per això, la targeta sanitària es convertirà en "carnet de vacunació" a principis del 2022, precisant que es presentarà al Parlament un projecte de llei en aquest sentit a principis de l'any que ve.





La setmana que ve s'iniciarà una consulta preliminar sobre aquest projecte legislatiu i sobre “qualsevol altra disposició útil per estendre la vacunació en la mesura del possible”, ha asseverat Castex.





D'altra banda, el ministre de Salid francès, Olivier Véran, ha anunciat aquest dissabte que la tercera dosi de vacuna serà obligatòria per a treballadors de la salut i els bombers a partir del 30 de gener.





"Enfortirem l'obligació de vacunació de treballadors de la salut i bombers integrant la tercera dosi a partir del 30 de gener. No volem, com a Escòcia, que tinguem entre un 25 i un 30% de cuidadors que no podrien treballar perquè tots estarien en contacte i per tant en quarantena", ha explicat Véran a France Inter, on ha confirmat l'existència de "diversos brots d'hospitalitzats per la variant òmicron, particularment a la regió de París".





Fins ara, França ha registrat 240 casos d'òmicron i s'enfronta a una cinquena onada de contagis pocs dies després de les festes de Nadal.