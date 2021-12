El sector del transport desconvoca la vaga després d'arribar a un acord amb el Ministeri

Els transportistes no aturaran la seva activitat aquest dilluns en desconvocar-se la vaga convocada del 20 al 22 de desembre, per la confederació espanyola del sector, a través del Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC).





La Federació de Transport de Mercaderies de Saragossa, Fetraz, que havia anunciat la seva adhesió a aquesta convocatòria d'atur, no frenarà els 5.000 camions que sumen les tres organitzacions que la integren. Per part seva, Tradime, que agrupa els petits i mitjans transportistes d'Aragó, ja havia anunciat que no secundaria la vaga.





Camió @ep





Amb l'acord assolit amb el Ministeri, la patronal del transport ha assolit alguna de les reivindicacions que el van portar a convocar l'atur, com ara poder repercutir el preu del combustible en el cost del servei, així com que no es faci participar els transportistes de les operacions de càrrega i descàrrega --cosa que sempre han dit que "que correspondria als clients"--.





El Ministeri també s'ha compromès a estudiar la reducció dels temps d'espera i el pagament de peatges per l'ús de les autovies, així com els llargs temps d'espera a què se'ls sotmet.





Per la seva banda, el secretari de Fetraz, Fernando Viñas , havia declarat l'esperança durant tota la tarda de divendres que pogués arribar a un acord, manifestant que el que es continués parlant era "bon senyal".





Viñas havia manifestat el desig de la federació que representa d'"evitar l'atur", recordant que CETM ha estat negociant fins a l'últim moment, en unes reunions a què es va unir la ministra de Transports, Raquel Sánchez, donant esperances que pogués assolir-se un acord.





Fetraz agrupa tres associacions, --ASETRAZ de transportistes, AGRUAR, per a les empreses de grues, i l'organització per a la logística Oteia Aragón--, que sumen uns 5.000 camions que estan cridats a parar a partir d'aquest dilluns 20 de desembre.





TRADI'M





D'altra banda, L'associació Tradime, que agrupa els petits i mitjans transportistes de transport de carretera d'Aragó, s'havia desvinculat d'aquesta convocatòria abans d'arribar a un acord.





Tradime agrupa unes 700 empreses d'Aragó, que sumen aproximadament un total de 2.000 camions, que dilluns no pararien la seva activitat en cap dels casos, segons ha confirmat a Europa Press el president de l'associació, José Antonio Oliver. "Esperem que no hi hagi cap problema", ha manifestat.





El president de Tradime ha qualificat la vaga d'"aturada patronal" ja que ha estat convocada per la CNTC, que "representa les grans empreses de transports".





Oliver ha ratificat que "el 90% dels nostres associats van votar en contra d´unir-nos a l´atur" a l´assemblea general celebrada per l´associació el passat dissabte 11 de desembre.





El president de Tradime ha explicat aquesta postura perquè les reivindicacions de la patronal "no tenen en compte els nostres interessos", al contrari, segons ha assenyalat Oliver, "ens ataquen directament".





Entre aquests punts que perjudiquen els associats de Tradime, Oliver ha destacat, sobretot, la petició d'"una harmonització fiscal" que suposa "l'eliminació del sistema de mòduls" en la tributació, una cosa "essencial per al petit transportista", com demostra que "el Govern ho hagi prorrogat dins de les mesures preses durant la pandèmia".





Per a Oliver, "aquest atac al petit transportista és inassumible", motiu pel qual des de la seva associació es va desestimar secundar l'atur convocat per les grans empreses.





El president de Tradime ha reivindicat per al seu col·lectiu altres mesures entre les quals ha destacat la lluita contra “la competència deslleial” que es realitza per part de “les cooperatives de treball associat”.





Oliver ha indicat que "es tracta de falsos autònoms" i és "el primer amb què caldria acabar".





D'altra banda ha criticat les anomenades "empreses bústia" per les quals "companyies transportistes espanyoles matriculen camions a països de l'Est d'Europa per beneficiar-se d'avantatges laborals i fiscals". Això "distorsiona el mercat", ha retret.