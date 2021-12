VÍDEO | Jaume Collboni: "Avui demostrarem que som un partit per governar Catalunya i Barcelona"

Jaume Collboni, l'actual secretari de l'Àrea de Política Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya, ha atès a CatalunyaPress. Des del 2005 ha estat coordinador del Grup parlamentari Socialista al Parlament de Catalunya. A més, ha estat diputat al Parlament des del 2011 fins al 2014.





Fotografia de Jaume Collboni | @CatalunyaPress







Després de ser preguntat per CatalunyaPress, Jaume Collboni ha afirmat que el Congrés extraordinari del PSC demostrarà que són un partit per governar Catalunya i Barcelona. En un moment de canvi per al PSC, el secretari de l'Àrea de Política Municipal considera que són la solució i els que han de governar al territori català.













Declaracions de Jaume Collboni a CatalunyaPress | @CatalunyaPress