VÍDEO | José Montilla: "El PSC acabarà tornant a liderar el govern de la Generalitat"

José Montilla, expresident de la Generalitat de Catalunya, ha compartit les impressions del Congrés del PSC amb CatalunyaPress. El seu període com a president de la Generalitat va ser del 2006 al 2010. També va estar com a ministre d'Indústria, Turisme i Comerç entre el 2004 i el 2006, com a president de la Diputació de Barcelona entre el 2003 i el 2004 i com a alcalde de Cornellà de Llobregat durant 19 anys.





Fotografia de José Montilla | @CatalunyaPress







José Montilla ha atès a CatalunyaPress i en ser preguntat pel Congrés ha volgut ser molt rotund i afirmar que el PSC acabarà tornant a governar a Catalunya i aconseguiran el poder de la Generalitat.













Declaracions de José Montilla a CatalunyaPress | @CatalunyaPress