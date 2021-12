VÍDEO | Antoni Poveda: "Illa és la persona que pot ajudar Catalunya a superar la confrontació"

Antoni Poveda, exalcalde de Sant Joan Despí, també ha atès a CatalunyaPress per compartir les seves impressions sobre el Congrés del PSC. Poveda va ser alcalde de Sant Joan Despí des del 2005 fins al 2021, ha estat primer secretari de la Federació del PSC del Baix Llobregat, a més de vicepresident de transport i Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i del Transport Metropolità de Barcelona.









Fotografia d'Antoni Poveda | @CatalunyaPress





Antoni Poveda no ha tingut cap problema en donar la visió d'aquest Congrés del PSC a CatalunyaPress. En aquest sentit, ha confirmat que Illa és la persona correcta per superar la confrontació que hi ha ara mateix a Catalunya.

















Declaracions d'Antoni Poveda a CatalunyaPress | @CatalunyaPress