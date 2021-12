Sánchez convoca la Conferència de Presidents per prendre mesures davant de l'avenç del coronavirus a Espanya

Pedro Sánchez @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez , convocarà, aquesta setmana que ve, la Conferència de Presidents per abordar la situació de la Covid-19 i reforçar la cogovernança i la cooperació institucional, segons ha anunciat la Secretaria d'Estat de Comunicació.





Sánchez va avançar el mes de novembre passat en l'obertura del 14è Congrés del PSOE de Canàries que la propera Conferència de Presidents Autonòmics se celebrarà a l'illa de La Palma, encara que va apuntar que es realitzaria a principis de 2022. Per tant, el president ha avançat la celebració d'aquest acte per a la setmana següent davant l'avenç de la Covid-19 a Espanya.





A més, en aquest acte Sánchez va posar en valor la necessitat de tenir espais d'acord per afrontar "desafiaments d'Estat" que transcendeixen qualsevol govern i ressaltant en aquest sentit les trobades interterritorials de Sanitat en el marc de la pandèmia o les conferències de presidents, que va apuntar se celebraran de forma semestral.





L'última Conferència de Presidents va ser la celebrada el 30 de juliol passat a Salamanca, que va estar marcada principalment per la plantada a aquesta cita del president català, Pere Aragonés, i per les queixes d'algunes comunitats autònomes, principalment del PP, pel format de aquesta reunió, criticant que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, va incloure tan sols dos punts a l'ordre del dia i que els mandataris autonòmics disposessin només de cinc minuts per exposar els seus plantejaments.