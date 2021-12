El Barça femení més espès de la temporada també guanya amb solvència el Rayo Vallecano

@EP





El Barça femení ha fet, possiblement, el partit més fluix del que portem de temporada 21/22. Tot i això, la realitat és que en un partit molt complicat contra el Rayo Vallecano, les jugadores de Jonatan Giráldez també s'han endut els tres punts i amb molta contundència davant l'equip madrileny. 4 gols a 0 i a pensar a l'últim partit abans d'acabar l'any.





Als 15 minuts, Jana Fernández ha posat el primer gol del partit en una rematada de cap. Tot semblava indicar que el conjunt blaugrana tornaria a tenir un altre partit plàcid a la Lliga Iberdrola, però el Rayo ha sabut reaccionar i armar-se al voltant de la portera per evitar la circulació ràpida del Barça.





La realitat és que el Barça dominava, tenia la possessió i generava ocasions, però el marcador al final del primer temps marcava un 1-0 que era molt perillós. De fet, a la represa, el Rayo ha arribat a empatar el partit per uns segons, però la jugada ha estat anul·lada per fora de joc.





No ha estat fins al final del matx quan el Barça ha començat a trobar els gols. Al minut 80, Melanie Serrano ha rematat una centrada rasa de Marta Torrejón i ha posat el gol de la tranquil·litat al marcador. 2-0 i el matx estava sentenciat. Tot i això, el Barça ha continuat prement i Jennifer Hermoso i Aitana Bonmatí han posat el 4-0 definitiu al marcador.





L'últim partit de l'any del Barça serà contra el Madrid a la jornada 16 de la Lliga Iberdrola. A aquest matx, l'equip de Jonatan Giráldez arriba amb un balanç impecable. 15 victòries en 15 partits possibles i amb xifres golejadores impossibles per a qualsevol altre equip de la categoria en aquests instants. Amb això, el Barça buscarà arribar a les 16 victòries just abans de l'aturada per Nadal.